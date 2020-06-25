Opel представил новое поколение Mokka

Компания Opel представила следующее поколение компактного кроссовера Mokka. Заказы на автомобиль будут приниматься с конца лета 2020 года, а в продажу новый Mokka поступит в начале 2021 года. Новая модель будет доступна с электрической силовой установкой (Mokka-e), а также с дизельным и бензиновым двигателями, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Новая модель первой получила фирменный стилистический элемент Opel Vizor, а также полностью цифровой кокпит нового поколения Opel Pure Panel. Вытянутая горизонтальная передняя панель – Pure Panel – объединяет в себе два широкоформатных дисплея (размер дисплея перед глазами водителя – 12 дюймов). При этом основные функции по-прежнему управляются кнопками, так чтобы водителю не пришлось искать необходимую функцию в меню во время движения.

Новый Mokka предлагает такие инновационные технологии, как, например, адаптивные светодиодные матричные фары IntelliLux LED, состоящие из 14 элементов и препятствующие ослеплению водителей встречного транспорта, адаптивный круиз-контроль ACC (Adaptive Cruise Control), система контроля полосы движения (Active Lane Positioning) и камера заднего вида с панорамным обзором на 180 градусов. Все модели Mokka серийно комплектуются светодиодными лампами головного и заднего света, электрическим стояночным тормозом и системой распознавания дорожных знаков.

Новый Mokka стал на 12,5 см короче предыдущего поколения при слегка увеличенной колесной базе (+2 мм). Новое поколение Mokka базируется на последней версии модульной платформы CMP (Common Modular Platform), которая позволяет устанавливать не только двигатели внутреннего сгорания, но и полностью электрический силовой агрегат на выбор клиента.

Новый Mokka впервые предлагается в электрической версии с момента выхода на рынок. Электродвигатель развивает мощность 136 л.с. и максимальный крутящий момент 260 Нм. Водителю доступны три режима движения – Normal, Eco и Sport. Максимальная скорость ограничена электроникой до 150 км/ч в целях экономии энергии батареи. В режиме движения Normal, Mokka-e может проехать до 322 км (в цикле WLTP). Режим Eco позволяет дополнительно повысить запас хода. При подключении к зарядной станции мощностью 100 кВт батарея емкостью 50 кВтч в режиме быстрой зарядки заряжается до 80% за 30 минут (оборудование входит в серийную комплектацию Mokka-e).

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