Lexus представил седан IS нового поколения

Компания Lexus представила седан IS четвертого поколения, причем первым дебютировала версия IS 350 F Sport.

Как пишет портал Motor.ru, новый Lexus IS стал первой моделью, разработанной в техническом центре Toyota в Японии. Инженеры модернизировали архитектуру седана, сделав ее жестче и легче, заменили кузовные панели на новые, а вместо стальных рычагов передней подвески установили алюминиевые. Пружины стали легче на 20%, а стабилизатор поперечной устойчивости – на 17%. Седан чуть вытянулся в длину и стал шире на 30 мм, а также прибавил в высоту 5 мм. Для базовой модели теперь предусмотрены 18-дюймовые диски, а в качестве опции можно заказать 19-дюймовые BBS.

В числе изменений в салоне – появление отдельно стоящего экрана мультимедийной системы, который, в зависимости от уровня оснащения, может быть 8- либо 10,3-дюймовым. Управление системой осуществляется с помощью тачпада на центральном тоннеле. В списке оборудования указаны адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе и автоматического торможения.

Гамма двигателей осталась прежней. Базовый заднеприводный Lexus IS 300 будет предложен с двухлитровой «турбочетверкой» мощностью 244 л.с. в паре с 8-диапазонной автоматической коробкой передач. Полноприводный IS 300 AWD комплектуется атмосферным мотором V6 объемом 3,5 литра, который выдает 264 л.с. и сочетается с 6-диапазонным «автоматом».

IS 350 можно будет заказать как с задним приводом, так и с полным приводом – эта версия комплектуется тем же 3,5-литровым двигателем, отдача которого увеличена до 315 л.с. Клиенты также смогут выбрать вариант с 6-ти либо 8-ступенчатой коробкой передач. Позже ожидается появление гибридной модификации и топового IS 500. Что касается динамики, то заднеприводный IS набирает первую «сотню» за 5,6 секунды, а полноприводный на 0,1 секунду медленнее.

Представленная модификация IS 350 F Sport отличается от стандартной модели спойлером и чуть другими бамперами. За доплату можно заказать спортпакет Dynamic Handling Package, который включает адаптивную подвеску и дополнительный ездовой режим Sport S+.

Цены и сроки появления новинки на рынке пока не объявлены. До России новый Lexus IS вряд ли доберется, так как эта модель не представлена в стране. Ключевыми рынками для модели станут США, Япония и Австралия.

