KIA K5 сертифицирован для российского рынка

Компания KIA Motors Russia & CIS завершила российскую сертификацию нового бизнес-класса KIA K5, который прошел все испытания, предусмотренные при оформлении «Одобрения типа транспортного средства» (ОТТС). В России KIA K5 будет предложен с двумя атмосферными бензиновыми двигателями – 2.0 MPI (150 л.с.) и 2.5 GDI (194 л.с.), передним приводом и автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба корейской марки. Более подробная информация о KIA K5, комплектациях и сроках выхода на российский рынок будет представлена позднее.

K5 – новое глобальное имя для седана бизнес-класса от KIA. В России в настоящий момент в этом сегменте представлен седан Optima. Напомним, премьера нового поколения седана KIA K5 для глобального рынка состоялась в ноябре 2019 года. Седан стал длиннее и шире предшествующего: длина увеличилась на 50 мм до 4905 мм, а ширина на 25 мм до 1860 мм. Колесная база возросла до 2850 мм. При этом высота уменьшилась на 20 мм (до 1445 мм).

Новая эволюция фирменного дизайна передней части «улыбка тигра» объединяет решетку радиатора и основные фары. Развитые линии решетки радиатора и оптики находят свое развитие в рельефных формах переднего бампера и капота. При взгляде на К5 сбоку автомобиль выглядит более мощно и спортивно, чем предшествующее поколение модели. Задние фонари формируют «световую подпись», повторяющую острые росчерки «кардиограммы» передних ходовых огней. Соединяющая их пунктирная светодиодная линия дублирует контур небольшого спойлера, интегрированного в кромку крышки багажника.

Что касается интерьера, на передней панели разместился приборный щиток на основе дисплея диагональю 12,3 дюйма с трехмерной графикой, новый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы (диагональ 10,25 дюйма) и блок управления системы микроклимата, также получивший новый дизайн. Система фоновой подсветки салона позволяет менять цвет «световой полосы», объединяющей панель приборов и декоративную подсветку дверных панелей, в зависимости от выбранного водителем режима движения (обычный, спортивный, экологичный, смарт-режим или режим индивидуальных настроек).

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