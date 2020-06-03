Объявлены цены на новый BMW 4 серии Coupe

Компания BMW Group представила новое поколение BMW 4 серии Coupe, производство которого начнется на заводе в Дингольфинге в июле 2020 года. В продажу на российском рынке новинка поступит 24 октября, сообщает пресс-служба баварской марки.

На старте продаж в России будут доступны четыре модификации: бензиновый BMW 420i Coupe (от 3 млн 130 тыс. руб.), дизельные BMW 420d Coupe (от 3 млн 150 тыс. руб.) и BMW 420d xDrive Coupe (от 3 млн 290 тыс. руб.), а также флагманский BMW M440i xDrive Coupe с 6-цилиндровым бензиновым двигателем(от 4 млн 550 тыс. руб.)

В список стандартного оборудования всех профилей 4 серии в России входят автоматическая коробка передач Steptronic, система динамического контроля курсовой устойчивости DSC, шесть подушек безопасности, LED-фары и светодиодные противотуманные фары. Дизельные модификации оснащаются топливным баком увеличенного объема.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2020 года российские дилеры BMW реализовали 10880 автомобилей – на 12% больше, чем годом ранее. В результате баварская марка стала лидером в премиум-сегменте на российском авторынке. Самой продаваемой моделью BMW в России стал кроссовер Х5, который в январе-марте выбрали 2025 покупателей (+40%). Второе место занял вышедший год назад полноразмерный кроссовер BMW X7, чья реализация составила 1631 штуку. Замыкает тройку бестселлеров BMW на этот раз компактный кроссовер X3 с показателем 1510 автомобилей (-7%).

В течение первых трех месяцев года анонсирован выход на российский рынок новых версий популярных моделей. В линейке BMW X5 появилась стартовая комплектация xDrive25d Business. Для X5 и X6 стал доступен «мягкий» гибрид – xDrive40d, оснащенный 48-вольтовым стартер-генератором. Также начался прием заказов на BMW X7 M50i, BMW M5 SE, BMW M2 CS.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».