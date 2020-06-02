Казахстанский авторынок ушел «в минус»

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 4 месяцев 2020 года объем рынка новых легковых автомобилей в Казахстане составил 15,6 тыс. единиц. Это на 13% меньше результата годичной давности. Как отмечают эксперты агентства, рост местного рынка, который был зафиксирован в 1 квартале, сменился падением – из-за апрельского «провала» (-97% до 151 шт.).

Лидером казахстанского рынка за отчетный период стала корейская марка Hyundai – обладателями этих автомобилей стали 3 100 человек, что на 11% меньше, чем год назад. Следом, с небольшим отставанием, идет российская LADA с показателем 3050 купленных экземпляров (-32%). Третью строчку рейтинга занимает японская Toyota, результат которой составил 2540 автомобилей (-40%). В ТОП-5 рынка Казахстана по итогам января – апреля вошли две марки с положительной динамикой продаж – корейская KIA (1860 шт.; +43%) и узбекский Ravon (1810 шт.; рост в 18 раз).

В модельной структуре местного рынка лидерство принадлежит Ravon Nexia. Этот седан за 4 месяца разошелся тиражом 1310 экземпляров (рост в 13 раз). Немного отстает от него LADA Granta, показатель которой составил 1270 единиц (-10%). Третью строчку заняла модель KIA Rio с результатом 1120 штук (+89%). Кроме них, тысячную отметку преодолели седан Toyota Camry (1060 шт.; -49%) и кроссовер Hyundai Tucson (1030 шт.; -11%).

Более подробная информация об этом и многом другом содержится в ежемесячном обзоре «Рынок транспортных средств в Казахстане», подготовленном экспертами аналитического агентства «АВТОСТАТ».