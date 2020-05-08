Авторынок Казахстана в 1 квартале вырос на 23%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей в Казахстане по итогам 1 квартала 2020 года составил 15,5 тыс. единиц, что на 23% выше результата годичной давности.

Лидером местного рынка в этот период стал Hyundai – за три месяца казахстанцы приобрели 3090 автомобилей корейского бренда, что на 28% больше, чем год назад. Совсем немного отстает российская LADA с показателем 3030 реализованных экземпляров (-6%). Замыкает тройку лидеров японская Toyota, результат которой составил 2480 автомобилей, продемонстрировав падение на 16%. В ТОП-5 марок на рынке Казахстана по итогам января – марта нынешнего года вошли еще корейская KIA (1860 шт.; рост в 2,1 раза) и узбекский Ravon (1800 шт.; рост в 62 раза).

Самой популярной моделью у казахстанцев является седан Ravon Nexia, который в 1 квартале был куплен в количестве 1300 экземпляров. Немного отстает от него LADA Granta, которая разошлась тиражом в 1260 единиц. На третьем месте модельного рейтинга находится KIA Rio (1120 шт.). Кроме них, тысячную отметку по объему покупок в Казахстане преодолели седан Toyota Camry (1060 шт.) и кроссовер Hyundai Tucson (1030 шт.).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что в марте казахстанский авторынок тоже вырос на 23% – до 5,4 тыс. новых легковых машин. Более подробная информация об этом и многом другом содержится в ежемесячном обзоре «Рынок транспортных средств в Казахстане».