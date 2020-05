Новые BMW 5 серии и 6 серии GT доступны для заказа в России

Автомобили в исполнениях M Sport получили аэродинамический пакет M, дизайн экстерьера Shadow Line, спортивное кожаное рулевое колесо M. На все версии, кроме M Sport Pure, стандартно устанавливается тормозная система M Sport с окрашенными суппортами. Модификации BMW 540i xDrive M Sport Pro, BMW 530d xDrive M Sport Plus и BMW 530d xDrive M Sport Pro также получили адаптивную подвеску. В отделке салона используется кожа Dakota или эксклюзивная кожа Nappa, а в оснащение входят аудиосистема Harman/Kardon Surround Sound, функция беспроводной зарядки для смартфона, автодоводчики дверей, адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go, Ассистент парковки, полностью цифровая приборная панель и проекционный дисплей.

Модель в кузове Gran Turismo доступна в России с четырьмя вариантами двигателей – двумя бензиновыми (BMW 630i и BMW 640i xDrive) и двумя дизельными (BMW 620d xDrive и BMW 630d xDrive). Все версии оснащаются 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Steptronic.

В качестве стандартного оснащения для модели доступны пневматическая подвеска на задней оси, матричные светодиодные фары с Ассистентом управления дальним светом, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, спортивные передние сиденья с электрорегулировкой и функцией памяти для водителя, обогрев рулевого колеса, электропривод двери багажника, цифровая приборная панель BMW Live Cockpit Professional и навигация, пакет Ambient Air для ионизации и ароматизации воздуха, сервисы BMW ConnectedDrive с пакетом Connected Professional. Также для всех бензиновых модификаций доступна функция дистанционного запуска двигателя, а для дизельных – автономная система отопления. Внешний вид автомобиля определяет линия дизайна экстерьера Luxury Line с добавлением хромированных элементов, а также подсветкой дверных ручек и накладок на пороги.

Для нового BMW 6 серии GT в версиях M Sport Plus характерны аэродинамический пакет M, отделка экстерьера Shadow Line, рулевое колесо и двухцветные легкосплавные диски M-дизайна. В техническом плане комплектация включает функцию комфортного доступа, автодоводчики дверей, аудиосистему Harman/Kardon Surround Sound, Ассистента парковки с камерой заднего вида, беспроводную зарядку для смартфона. Модификации 630i M Sport Plus и 630d xDrive M Sport Plus также оснащаются тормозной системой M Sport с синими суппортами.

Линия исполнения M Sport Pro повышает комфорт водителя и пассажиров благодаря пневмоподвеске на обеих осях, четырехзонному климат-контролю и комфортным передним сиденьям с вентиляцией. В отделке интерьера используются кожа Nappa и декоративные планки «Узорчатый ясень». В оснащение автомобиля также входит Ассистент парковки с камерами кругового обзора, адаптивного круиз-контроля с функцией Stop&Go, проекционного дисплея.

Завершает гамму комплектация Luxury Plus, которую можно узнать по линии дизайна экстерьера Chrome Line с сочетанием светлых и темных хромированных деталей и двухцветным многоспицевым колесным дискам диаметром 20”. В салоне дополнительно доступен подогрев задних сидений, а на дороге водителю помогает пакет Ассистент вождения Professional. В качестве опционального оборудования также доступны панорамная крыша, лазерные фары, функция массажа для передних сидений, развлекательная система для пассажиров заднего ряда, функция парковки с дистанционным управлением.

Какие еще обновления можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».