Новые BMW 5 серии и 6 серии GT доступны для заказа в России

Российские дилеры BMW начали прием заказов на новые BMW 5 серии и 6 серии GT. Цены на новинки начинаются от 3 млн 470 тыс. рублей и 4 млн 290 тыс. рублей соответственно. Производство новых BMW 5 серии и 6 серии GT стартует на заводе в немецком городе Дингольфинг в июле 2020 года, сообщает пресс-служба баварской марки.
Седан бизнес-класса будет предложен российским клиентам в четырех бензиновых модификациях (BMW 520i, BMW 530i, BMW 540i xDrive и BMW M550i xDrive) и трех дизельных (BMW 520d, BMW 520d xDrive и BMW 530d xDrive). Все версии оснащаются 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Steptronic и функцией Auto Start/Stop.
Базовая комплектация BMW 5 серии уже включает полностью светодиодные фары, шины с технологией Runflat, двухзонный климат-контроль, обогрев руля и передних сидений, навигацию и сервисы BMW ConnectedDrive. Также для всех бензиновых модификаций доступна функция дистанционного запуска двигателя, а для дизельных (кроме версий Base) – автономная система отопления. BMW 520i Business, BMW 520d Executive и BMW 520d xDrive Business дополнительно оснащаются автоматической системой управления дальним светом, электроприводом крышки багажника, 8-ступенчатой коробкой передач Steptronic с подрулевыми лепестками. В отделке интерьера этих версий используется перфорированная искусственная кожа Sensatec.
Автомобили в исполнениях M Sport получили аэродинамический пакет M, дизайн экстерьера Shadow Line, спортивное кожаное рулевое колесо M. На все версии, кроме M Sport Pure, стандартно устанавливается тормозная система M Sport с окрашенными суппортами. Модификации BMW 540i xDrive M Sport Pro, BMW 530d xDrive M Sport Plus и BMW 530d xDrive M Sport Pro также получили адаптивную подвеску. В отделке салона используется кожа Dakota или эксклюзивная кожа Nappa, а в оснащение входят аудиосистема Harman/Kardon Surround Sound, функция беспроводной зарядки для смартфона, автодоводчики дверей, адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go, Ассистент парковки, полностью цифровая приборная панель и проекционный дисплей.
Автомобили специальной версии BMW 530d xDrive M Sport Edition, которая будет выпущена ограниченным тиражом в тысячу экземпляров по всему миру, отличают красные тормозные суппорты, фары Shadow Line с лазерной оптикой, эксклюзивные колесные диски 20” M Edition, мультифункциональные сиденья M-дизайна, обивка черной кожей с синим контрастным швом, а также опциональная окраска Серый Донингтон металлик, которая прежде была доступна только для моделей BMW M. Специальная версия нового BMW 5 серии получила также адаптивную подвеску и интегральное активное рулевое управление. Кроме того, M Sport Edition стандартно оснащается аудиосистемой Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound с 16 динамиками, а также четырехзонным климат-контролем, подогревом задних сидений и Ассистентом парковки с камерами кругового обзора.
На вершине гаммы в момент старта продаж находится версия BMW M550i xDrive, доступная в двух комплектациях – Base и M Special. Стандартное оборудование модели включает дифференциал M Sport, адаптивную подвеску M с уменьшенным на 10 мм дорожным просветом, задний спойлер, колесные диски M-дизайна диаметром 19”, спортивные передние сиденья с электрорегулировкой и функцией памяти для водителя, цифровую приборную панель BMW Live Cockpit Professional. В исполнении M Special автомобиль получил подвеску M Professional, интегральное активное рулевое управление, отделку кожей Nappa, комфортные передние сиденья с вентиляцией, адаптивный круиз-контроль, проекционный дисплей. Для этой комплектации доступны такие инновационные функции, как управление жестами, автоматическая парковка с дистанционным управлением и интерактивный ключ BMW Display Key.
Модель в кузове Gran Turismo доступна в России с четырьмя вариантами двигателей – двумя бензиновыми (BMW 630i и BMW 640i xDrive) и двумя дизельными (BMW 620d xDrive и BMW 630d xDrive). Все версии оснащаются 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Steptronic.
В качестве стандартного оснащения для модели доступны пневматическая подвеска на задней оси, матричные светодиодные фары с Ассистентом управления дальним светом, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, спортивные передние сиденья с электрорегулировкой и функцией памяти для водителя, обогрев рулевого колеса, электропривод двери багажника, цифровая приборная панель BMW Live Cockpit Professional и навигация, пакет Ambient Air для ионизации и ароматизации воздуха, сервисы BMW ConnectedDrive с пакетом Connected Professional. Также для всех бензиновых модификаций доступна функция дистанционного запуска двигателя, а для дизельных – автономная система отопления. Внешний вид автомобиля определяет линия дизайна экстерьера Luxury Line с добавлением хромированных элементов, а также подсветкой дверных ручек и накладок на пороги.
Для нового BMW 6 серии GT в версиях M Sport Plus характерны аэродинамический пакет M, отделка экстерьера Shadow Line, рулевое колесо и двухцветные легкосплавные диски M-дизайна. В техническом плане комплектация включает функцию комфортного доступа, автодоводчики дверей, аудиосистему Harman/Kardon Surround Sound, Ассистента парковки с камерой заднего вида, беспроводную зарядку для смартфона. Модификации 630i M Sport Plus и 630d xDrive M Sport Plus также оснащаются тормозной системой M Sport с синими суппортами.
Линия исполнения M Sport Pro повышает комфорт водителя и пассажиров благодаря пневмоподвеске на обеих осях, четырехзонному климат-контролю и комфортным передним сиденьям с вентиляцией. В отделке интерьера используются кожа Nappa и декоративные планки «Узорчатый ясень». В оснащение автомобиля также входит Ассистент парковки с камерами кругового обзора, адаптивного круиз-контроля с функцией Stop&Go, проекционного дисплея.
Завершает гамму комплектация Luxury Plus, которую можно узнать по линии дизайна экстерьера Chrome Line с сочетанием светлых и темных хромированных деталей и двухцветным многоспицевым колесным дискам диаметром 20”. В салоне дополнительно доступен подогрев задних сидений, а на дороге водителю помогает пакет Ассистент вождения Professional. В качестве опционального оборудования также доступны панорамная крыша, лазерные фары, функция массажа для передних сидений, развлекательная система для пассажиров заднего ряда, функция парковки с дистанционным управлением.
Какие еще обновления можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».