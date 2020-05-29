MINI Countryman обновился и получил модернизированные моторы

Марка MINI представила обновленный кроссовер Countryman второго поколения, на который приходится около трети всех продаж британского бренда. Автомобиль получил слегка измененную внешность и модернизированные двигатели.

Как пишет портал Autonews.ru, кроссовер обзавелся новыми светодиодными головными фарами, которые теперь вошли в базовую комплектацию, а также задними фонарями с LED-элементами и фирменным узором британского флага.

Главное изменение в салоне – появление новой цифровой приборной панели, которая ранее досталась «заряженному» хэтчбеку MINI John Cooper Works GP и электрокару MINI Cooper SE.

Базовый мотор – 1,5-литровая «турботройка» мощностью 136 л.с. Кроме того, кроссовер доступен с 2,0-литровым наддувным двигателем, отдачу которого на европейском рынке уменьшили с 192 до 179 л.с. В 2,0-литровом дизельном агрегате, выдающем 150 л.с. и 330 Нм, применили новую систему турбонаддува. Автомобиль доступен как с передним, так и с полным приводом.

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