Объявлены цены на новый BMW 6 серии GT

Компания BMW Group Russia объявила цены на новый BMW 6 серии GT, производство которого стартует в июле. Стоимость новинки начинается от 4 млн 290 тыс. рублей, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Внешний вид нового BMW 6 серии GT отличают переработанные передние и задние части кузова, увеличенная решетка радиатора и уменьшенные фары, новые адаптивные светодиодные фары с матричной технологией, входящие в стандартную комплектацию, а также лазерные фары BMW Laserlight, доступные в качестве опции. Все версии теперь оснащены трапециевидными выхлопными патрубками. Кроме того, новый BMW 6 серии GT получил 18-дюймовые легкосплавные диски в стандартной комплектации, а новые 19- и 20-дюймовые легкосплавные диски доступны в качестве опции.

Что касается интерьера, в стандартную комплектацию входят новая комбинация 12,3-дюймового информационного дисплея и приборной панели, глянцевое черное оформление центрального тоннеля, кожаный спортивный руль с многофункциональными кнопками, расположенными по-новому, и двухзонный автоматический климат-контроль с расширенным функционалом. Опциональная обивка приборной панели Sensatec теперь доступна с коричневой контрастной строчкой.

Кроме того, обивка сидений кожей Dakota входит в стандартную комплектацию, полная кожаная отделка BMW Individual опциональна. Добавлены новые декоративные планки, включая «Алюминий Rhombicle» цвета «Серый Дым» (в пакете M Sport) и изысканные варианты из ценных пород дерева.

В качестве опции доступны естественное освещение салона, усовершенствованная развлекательная система для задних пассажиров, четырехзонный автоматический климат-контроль, панорамная стеклянная крыша, солнцезащитные шторки, опциональная система объемного звучания Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound.

В России для нового BMW 6 серии GT предлагаются два бензиновых и два дизельных двигателя с усовершенствованной технологией BMW TwinPower Turbo: четырех- и шестицилиндровые бензиновые двигатели с оптимизированным непосредственным впрыском, все дизельные двигатели теперь с двухступенчатым турбонаддувом. Стандартное оборудование для всех версий предусматривает 8-ступенчатую автоматическую коробку передач Steptronic.

Опционально для нового BMW 6 серии GT доступна система активного рулевого управления, которая теперь более эффективна при маневрировании на низких скоростях. Задняя ось на пневматической подвеске с автоматическим выравниванием входит в стандартную комплектацию. Также предлагаются в качестве опции адаптивная двухосевая воздушная подвеска, адаптивная подвеска и Executive Drive с активным контролем кренов.

Среди новых систем помощи водителю – предупреждение о выезде с полосы движения (часть опции Ассистент вождения) теперь также с функцией возврата на полосу движения. Помощник рулевого управления и управления полосой движения (часть опции Ассистент вождения Professional) теперь включает в себя активную навигацию, автоматическое определение полосы движения и предупреждение о развязке.

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