Обновленный Hyundai i30 пошел в серийное производство

На чешском заводе компании Hyundai в городе Ношовице запущено производство обновленного семейства i30. Это предприятие мощностью 300 тыс. автомобилей в год – основное для «тридцатой серии»: фактически оно было построено специально для выпуска этих машин, которые предназначены главным образом для европейского рынка, пишет издание «Авторевю». С ноября 2008 года здесь выпустили более 1 млн автомобилей Hyundai i30 трех поколений. И только в Ношовице выпускают все версии модели (хэтчбек, лифтбек, универсал и «горячая» N-модификация), хотя базовые хэтчбеки также производят в Южной Корее и Алжире. Еще на чешском заводе выпускают кроссоверы Tucson, а с марта 2020 года и электромобили Hyundai Kona Electric.

Сама по себе «тридцатка» после обновления обрела измененный дизайн, более современную медиасистему и расширенный перечень электронных ассистентов. Пересмотрена гамма моторов: на смену базовому атмосфернику 1.4 MPI (100 л.с.) пришел новый агрегат 1.5 (110 л.с.), турбочетверка 1.4 T-GDi (140 л.с.) уступила место аналогичному двигателю 1.5 T-GDi (160 л.с.), а еще за доплату предложен 48-вольтовый стартер-генератор.

На российском рынке «гражданский» Hyundai i30 не представлен: небольшая партия дорестайлинговых машин, привезенная 2,5 года назад, не вызвала ажиотажа среди покупателей из-за высоких цен, поэтому в компании не стали продолжать поставки. Впрочем, хот-хэтч Hyundai i30 N ценой от 2,2 млн рублей в России все же доступен, но его модернизация еще впереди.

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