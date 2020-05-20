«Авилон» предложил интегрированное решение для онлайн-покупки автомобилей Rolls-Royce

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Московский дилер «Авилон» стал первым официальным дилером Rolls-Royce Motor Cars в Европе, который предложил интегрированный подход для онлайн-покупки автомобиля. Благодаря новому веб-решению и удобному интерфейсу клиенты могут заключить сделку на сайте онлайн, сообщает пресс-служба Rolls-Royce в России. Далее автомобиль доставляется заказчику на дом, где производится выдача при строгом соблюдении всех мер безопасности. Клиенты могут дистанционно приобрести как новые автомобили, так и Rolls-Royce с историей в рамках программы Provenance Pre-Owned.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в апреле 2020 года в России было продано 12 новых автомобилей Rolls-Royce, что обеспечило британской марке второе место в сегменте Luxury.

Стоит отметить, что 4 мая компания Rolls-Royce Motor Cars возобновила производство автомобилей Rolls-Royce на заводе в Гудвуде, которое было приостановлено с 23 марта. Напомним, после двухнедельного простоя в рамках мер, направленных на борьбу с пандемией коронавируса, на предприятии прошли плановые ежегодные двухнедельные заводские каникулы, приуроченные к Пасхе.

Больше информации об изменениях в автомобильном мире в связи с пандемией, содержится у нас на сайте под тэгом коронавирус.