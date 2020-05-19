Changan предоставит бесплатное ТО для врачей и медицинских работников

#ПоддержиАвтобизнес

В условиях повышенной эпидемиологической опасности, связанной с коронавирусом, компания Changan объявила о запуске специальной инициативы в поддержку врачей и медицинских работников. Всем медицинским сотрудникам, которые являются владельцами автомобилей Changan, компания предоставит возможность пройти бесплатное очередное техническое обслуживание (ТО). Акция поддержки продлится до 30 сентября 2020 года, сообщает пресс-служба Changan Motors Rus. Бесплатный сервис будет доступен медицинским работникам в каждом из 86 дилерских центров Changan по всей России. Все работы и запасные части, подлежащие замене в рамках очередного технического обслуживания, будут предоставлены бесплатно.

В связи с продолжающимся распространением COVID-19 Changan также предоставляет своим клиентам по всей России возможность продлить срок прохождения регулярного технического обслуживания (ТО) до конца мая 2020 года. Все клиенты Changan получают возможность отсрочить прохождение регулярного технического обслуживания, если своевременное его прохождение является объективно невозможным в период действия режима самоизоляции на территории России. Владелец автомобиля Changan имеет право воспользоваться данной отсрочкой в связи с временной приостановкой работы дилерского центра, либо в случае нахождения клиента на лечении COVID-19.

C конца марта на территории России для клиентов компании продолжает действовать бесконтактный сервис. Специалисты колл-центра компании готовы оперативно оказать помощь каждому автовладельцу, предоставив профессиональную консультацию по телефону, а также по электронной почте.

Российские дилеры Changan в апреле реализовали 223 автомобиля, что на 53% больше по сравнению с прошлым годом. Лидером продаж в апреле в России стал новый кроссовер Changan CS75FL, который был официально представлен в феврале текущего года. Второе место по объему реализации занял компактный кроссовер CS35 Plus. По итогам четырех месяцев 2020 года продажи Changan выросли в 4,3 раза и составили 1468 машин.

Полный список дилеров Chanan по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».