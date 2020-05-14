В Петербурге начал работу выездной трейд-ин для покупателей новых и подержанных автомобилей

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Онлайн-автодилер Carmart открыл программу выездного трейд-ин для покупателей новых и подержанных автомобилей. Теперь оценить машину, которая сдается в зачет покупки другого автомобиля, и пройти ее диагностику можно без посещения дилерского центра, сообщает пресс-служба компании.

Получить стоимость сдаваемого автомобиля можно на сайте Carmart. Если при его последующей диагностике не будет выявлено существенных дефектов, то цена останется без изменений.

Бесплатная диагностика автомобиля проводится через сутки после оформления заявки – в месте, удобном покупателю. География выезда специалистов Carmart – Санкт-Петербург и радиус 10 км от границ города. Приобретенный автомобиль покупатель получает в тот момент, когда сдает свою машину в зачет.

«В мире есть разные модели выездного трейд-ин, которые зависят от местного законодательства. Но главный принцип такой услуги – клиент не должен оставаться без машины ни на минуту, что делает покупку онлайн еще более комфортной, – говорит директор по развитию дилерского бизнеса автохолдинга «Максимум» Александр Кустов. – Выездной трейд-ин не несет каких-либо дополнительных рисков для покупателя, наоборот, в части диагностики дилер берет их на себя. Более востребованной эта услуга будет у покупателей новых автомобилей. В зависимости от бренда доля таких сделок может составлять 50-85%. В сегменте машин с пробегом мы ожидаем, что каждая четвертая покупка будет совершаться с помощью выездного трейд-ин».

При сделках трейд-ин Carmart будет предоставлять дополнительные скидки: гарантированный дисконт от дилера и скидки по программам дистрибьюторов, если они будут действовать на момент покупки. Покупатель будет видеть на сайте экономию на сделке в момент выбора параметров приобретаемого автомобиля. Общая сумма скидки может составлять до 15% от стоимости сделки.

Carmart – проект автомобильного холдинга «Максимум». В портфеле онлайн-автодилера представлено 900 новых легковых автомобилей шести брендов – Audi, KIA, Hyundai, Genesis, Mitsubishi и Honda. Также доступно 800 автомобилей с пробегом от различных производителей.

Быстро узнать стоимость автомобиля с пробегом можно с помощью калькулятора «Оценка авто».