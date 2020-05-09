Volkswagen сохраняет розничные цены на коммерческие автомобили

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Стремясь поддержать дилерские центры и своих клиентов, марка Volkswagen Коммерческие автомобили подготовила особые инициативы. Так, дилерские предприятия получат беспроцентную отсрочку платежей в срок на 60 дней на модели Multivan и California поколений T6 и T6.1, переданные дилерским центрам с 1 апреля по 30 июня 2020 года. Текущие розничные цены на автомобили, действующие с 1 апреля 2020 года, для дилерских центров также останутся неизменны до 31 мая 2020 года, сообщает пресс-служба Volkswagen Коммерческие автомобили.

Клиенты марки будут обеспечены тремя дополнительными месяцами заводской гарантии на автомобили. Продление распространяется на автомобили, срок гарантии которых истекает в период с 1 марта по 31 мая 2020 года, и покрывает весь модельный ряд марки: Multivan, Caravelle, Transporter, California, Amarok, Caddy и Crafter. Как отмечается, гарантия продлевается автоматически, не требуя никаких дополнительных действий от клиента. На продление не влияет активность пользования автомобилем и фактическое посещение станции официального обслуживания в дилерском центре.

Напомним, ранее марка Volkswagen Коммерческие автомобили запустила сервис бесконтактной приемки коммерческих автомобилей в России. Дилерские предприятия оказывают услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей, а также выполняют гарантийные ремонты. Записаться на сервисное обслуживание, согласовать объем работ и отслеживать их статус можно удаленно с помощью мобильного приложения Volkswagen Service. Оплатить стоимость всех услуг можно онлайн, а акт приемки автомобиля получить по электронной почте. При этом теперь не нужно лично доставлять автомобиль в сервис, транспортировку можно заказать у дилерского центра, оплатив услуги эвакуатора.

Также марка Volkswagen Коммерческие автомобили запустила сервис бесконтактной выдачи автомобилей клиентам: автомобиль доставят по указанному адресу. Кроме того, для будущих владельцев появилась возможность дистанционно осмотреть автомобиль и проверить сопутствующие документы: для клиента будет подготовлено обзорное видео автомобиля, аналогичное процессу выдачи в салоне. Благодаря новому сервису онлайн-оплаты клиент также может не выходя из дома выбрать и оплатить свой автомобиль. Для покупки доступны модели Multivan, California, Caravelle, Transporter, Crafter, Caddy и Amarok в разнообразных комплектациях с необходимыми опциями: как для бизнес-целей, так и для семейных поездок.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2020 года российские дилеры Volkswagen реализовали 1491 легкий коммерческий автомобиль, что на 4% меньше по сравнению с прошлым годом. Наибольшей популярностью продолжают пользоваться модели семейства Т6: Transporter, Caravelle, Multivan и California в различных модификациях. Между тем, с марта для продажи в России доступно новое поколение серии Т – Multivan 6.1, Transporter 6.1 и Caravelle 6.1. Модель California 6.1 появится на российском рынке позднее.

Полный список дилеров Volkswagen (и не только) доступен на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».