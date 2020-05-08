Lamborghini представил открытую версию суперкара Huracan

Компания Lamborghini представила новую версию суперкара Huracan, которая стала четвертой по счету модификацией модели из экстремальной линейки Evo. Теперь такую приставку получил родстер Huracan RWD Spyder, пишет портал Autonews.ru.

Из названия новинки следует, что она имеет привод только на задние колеса. Масса автомобиля с мягким верхом составила всего 1509 кг, чего удалось добиться благодаря использованию алюминия и композитных материалов в конструкции суперкара.

Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder оснащен 5,2-литровым атмосферным двигателем V10, развивающим 610 л.с. и 560 Нм крутящего момента. Двигатель работает вместе с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Родстер способен набирать первую «сотню» за 3,5 с, а его максимальная скорость составила 324 км/ч. Для сравнения: более легкое купе Huracan Evo RWD ускоряется до 100 км/ч за 3,5 с, а его «максималка» равна 325 км/ч.

Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder имеет мягкий верх на электрическом приводе, который можно складывать и раскладывать за 17 с на скорости не более 50 км/ч.





Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».