Автомобили GAC GS8 переданы НКО «Союз китайских предпринимателей «ЭЛУС» | АВТОСТАТ

Автомобили GAC GS8 переданы НКО «Союз китайских предпринимателей «ЭЛУС»

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Автомобили GAC GS8 переданы НКО «Союз китайских предпринимателей «ЭЛУС»

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Компания «ГАК Мотор Рус» и Посольство КНР в России передали два автомобиля GAC GS8 в пользование некоммерческой Организацией «Союз китайских предпринимателей «ЭЛУС» в целях поддержки деятельности компании во время действия ограничительных мер, связанных с борьбой против распространения коронавирусной инфекции Covid-19.

Напомним, российская премьера бренда GAC состоялась в декабре 2019 года, и в настоящее время он представлен единственной моделью – флагманским кроссовером GS8, сообщает пресс-служба «ГАК Мотор Рус». В июне 2020 года на российском рынке должны появиться минивэн GAC GN8 и среднеразмерный кроссовер GS5. Также компания намерена развивать дилерскую сеть в ключевых городах России.

Полный список дилеров GAC по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

 

 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: китайские автомобили коронавирус поддержиавтобизнес gac

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