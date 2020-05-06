Автомобили GAC GS8 переданы НКО «Союз китайских предпринимателей «ЭЛУС»

#ПоддержиАвтобизнес

Компания «ГАК Мотор Рус» и Посольство КНР в России передали два автомобиля GAC GS8 в пользование некоммерческой Организацией «Союз китайских предпринимателей «ЭЛУС» в целях поддержки деятельности компании во время действия ограничительных мер, связанных с борьбой против распространения коронавирусной инфекции Covid-19.

Напомним, российская премьера бренда GAC состоялась в декабре 2019 года, и в настоящее время он представлен единственной моделью – флагманским кроссовером GS8, сообщает пресс-служба «ГАК Мотор Рус». В июне 2020 года на российском рынке должны появиться минивэн GAC GN8 и среднеразмерный кроссовер GS5. Также компания намерена развивать дилерскую сеть в ключевых городах России.

Полный список дилеров GAC по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».