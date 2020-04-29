Автомобили Datsun получили новую комплектацию Black

Марка Datsun представила новую комплектацию Black для хэтчбека mi-DO и седана on-DO. Цена на версию Black начинается с отметки 596 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Datsun.

Экстерьер автомобилей в версии Black отличают 15-дюймовые литые диски темно-серого цвета. В интерьере – покрытие черным лаком таких элементов, как внутренние рукоятки дверей, дефлекторы воздуховодов, декоративные элементы центральной консоли и накладка комбинации приборов. Все эти особенности, а также функция подогрева лобового стекла отличают новую версию от комплектации Trust III.

Напомним, седан Datsun on-DO и хэтчбек Datsun mi-DO оснащаются 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 87 или 106 л.с. и доступны как с механической коробкой передач, так и с автоматической трансмиссией.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2020 года российские дилеры Datsun реализовали 4877автомобилей, что на 11% ниже показателя годичной давности. В результате рыночная доля марки составила 1,2% против 1,4% годом ранее, согласно данным АЕБ. Бестселлером марки является седан Datsun on-DO.

Эти автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.