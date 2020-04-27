Группа PSA продлевает сроки послепродажного обслуживания в России

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Группа PSA предлагает клиентам брендов Peugeot, Citroen, DS и Opel особые условия по гарантии и техническому обслуживанию автомобилей с учетом текущей ситуации в России, связанной с эпидемией коронавируса.

Так, для случаев, когда дата окончания гарантии на автомобили Peugeot, Citroen, DS и Opel выпадает на период с 30 марта по 30 июня 2020 года, а необходимый ремонт не может быть осуществлен по причинам: приостановки деятельности дилерского предприятия, невозможности клиента обратиться в дилерский центр в виду нахождения в медицинском учреждении, в обсервации, по состоянию здоровья или вследствие ограничительных мер и предписаний органов власти (самоизоляция, карантин), при условии, что превышение ограничения по пробегу не более 10 тыс. км – указанный срок будет считаться продленным на 90 календарных дней после истечения гарантийного срока. Группа PSA в России возьмет на себя обязательства по данным случаям в рамках «Доброй воли».

Регламент регулярного технического обслуживания автомобилей допускает отклонение от предписанных производителем интервалов ТО в пределах 3000 км или 90 календарных дней в случае, когда клиент не может предоставить автомобиль в дилерский центр для проведения регулярного ТО по причине введенных ограничений работы сервисного центра, либо из-за введения режима самоизоляции или карантинных мер, ограничивающих перемещение граждан на период кризиса COVID-19.

Срок действия сервисного контракта, дата окончания которого выпадает на период с 30 марта по 30 июня 2020 года, также продлевается на 90 календарных дней, с максимальным превышением предельного значения по пробегу 10 тыс. км. Техническое обслуживание автомобилей, в рамках сервисных контрактов, может быть произведено с отклонением до 3000 км в большую сторону или 90 календарных дней позже даты, предписанной производителем.

Полный список дилеров указанных брендов по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».