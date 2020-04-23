Обновленный Jaguar F-Type поступил в продажу в России

Российские дилеры Jaguar Land Rover начали продажи спорткара Jaguar F-Type 2021 модельного года. Базовая стоимость новинки составляет 5 млн 715 тыс. рублей, сообщает пресс-служба британской марки.

Линейка двигателей обновленного F-Type включает 300-сильный четырехцилиндровый двигатель с нагнетателем, V6 мощностью 380 л.с. с нагнетателем и V8 мощностью 575 л.с. Все они работают в паре с 8-ступенчатой трансмиссией Quickshift с возможностью ручного управления посредством селектора передач SportShift или подрулевых лепестков. Потенциал полного привода максимально раскрывается в версии F-Type R, оснащенной V8 с нагнетателем мощностью 575 л.с. и 700 Нм крутящего момента и новой системой тихого запуска Quiet Start.

Jaguar F-Type 2021 модельного года получил широкий ряд технологий, включая перенастроенную 12,3-дюймовую виртуальную приборную панель высокого разрешения, мультимедийную систему Touch Pro с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, которая теперь доступна уже в базовой комплектации автомобиля, а также функцию беспроводного обновления программного обеспечения.

Клиентам также доступна версия First Edition с пакетом Exterior Design Pack, черной контрастной крышей, уникальными 20-дюймовыми колесными дисками и креслами Performance с возможностью регулировки в 12 направлениях, с кожаной обивкой Windsor Leather и монограммой.