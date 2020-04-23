Группа PSA передает автомобили медицинским учреждениям и волонтерским организациям

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Группа PSA передала в безвозмездное пользование микроавтобусы, фургоны и кроссоверыиз корпоративных парков Peugeot, Citroen и Opel общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» и благотворительному фонду помощи хосписам «Вера» на время карантинных мероприятий в Москве, сообщает пресс-служба Группы PSA. Как отмечается, это поможет быстрее перевозить пациентов, проводить анализы, доставлять медикаменты, продукты и товары первой необходимости.

Кроме того, калужский завод «ПСМА Рус» передаст в дар автомобиль скорой помощи на базе Citroen Jumper Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Калужской области «Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф».

Больше информации об изменениях в автомобильном мире в связи с пандемией, содержится у нас на сайте под тэгом коронавирус.