Hyundai представила новый Veloster N с «роботом»

Компания Hyundai представила усовершенствованную модель Hyundai Veloster N, оснащенную новой 8-ступенчатой трансмиссией с «мокрым» двойным сцеплением. Благодаря роботизированной коробке передач N DCT автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 5,6 секунды. В Южной Корее Hyundai Veloster N поступит в продажу уже в этом месяце, а позднее станет доступен и на других рынках, сообщает пресс-служба корейской марки.

Благодаря усовершенствованной информационно-развлекательной системе и передовой операционной платформе новой модели Hyundai Veloster N, все функции автомобиля можно настроить на большом 8-дюймовом дисплее с высоким разрешением. Мультимедиа работает в паре с аудиосистемой премиум-класса JBL.

Наряду с другими обновленными функциями – автоматической «перегазовкой» (Rev Matching), функцией управления стартом (Launch Control) и функцией кратковременного увеличения давления наддува (Overboost) – Hyundai Veloster N способен автоматически подстраиваться под стиль вождения и дорожные условия для оптимизации моментов переключения передач. Например, если автомобиль движется по склону вниз, будет активировано торможение двигателем для уменьшения риска перегрева тормозных дисков. Если же водитель решит проверить возможности своего автомобиля на гоночном треке, автомобиль будет использовать весь спектр оборотов двигателя, чтобы обеспечить максимальную производительность.

Новый Veloster N оснащается системами активной безопасности Hyundai SmartSense, включая ассистент предотвращения лобового столкновения (FCA), систему слежения за состоянием водителя (DAW), систему удержания в центре полосы (LFA), систему удержания автомобиля в полосе (LKA), функцию автоматического переключения фар дальнего света (HBA), систему контроля слепых зон (BCW) и систему предупреждения о столкновении при выезде с парковки задним ходом (RCCW).

В качестве опции для клиентов доступны облегченные спортивные сиденья N Light Sports Bucket Seats, обтянутые высококачественным материалом Alacantara. Приспособленные к езде по треку кресла тоньше и на 2 кг легче стандартных. Как следует из названия, сиденья N Light Sports Bucket Seats имеют подсвечиваемый логотип N в верхней части спинки кресла, что сочетается с освещением салона.

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