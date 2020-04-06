Объявлены цены на обновленный Audi Q7 в России

В России стартовали продажи рестайлингового кроссовера Audi Q7. Стоимость новинки составляет от 4 млн 805 тыс. рублей до 5 млн 465 тыс. рублей, в зависимости от комплектации, сообщает портал Motor.ru.

Обновленный Audi Q7 доступен в России с 3,0-литровым турбодизелем мощностью 249 л.с. и 600 Нм крутящего момента, который работает в сочетании с 8-диапазонной автоматической коробкой передач. С места до 100 км/ч такой кроссовер разгоняется за 6,9 секунды, а максимальная скорость составляет 225 км/ч. Заявленный расход топлива по городу – 9,4 литра на 100 кv, по трассе – 7,2 литра, а в смешанном цикле – 8,0 литров.

Таким образом, российский Q7 остался без электрической надстройки в виде стартер-генератора, которая доступна европейцам, без гибридной установки и двух бензиновых модификаций, которые уже продаются в США.

В стандартной комплектации автомобиль оснащен двухзонным климат-контролем, подогревом руля, светодиодными фарами, 8-дюймовым дисплеем мультимедийной системы и системой автоматического торможения. Также предусмотрены 19-дюймовые диски.

Напомним, в феврале российские дилеры Audi начали прием заказов на новый спортивный полноразмерный кроссовер Audi SQ7. Стоимость новинки составляет от 6 млн 785 тыс. рублей. Новый Audi SQ7 оснащен дизельным V-образным восьмицилиндровым двигателем 4.0 TDI с двумя турбонагнетателями, который развивает 422 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с 8-ступенчатой коробкой передач tiptronic. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч всего за 4,8 с, максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Новинку также отличают такие технологии, как электромеханическая активная система стабилизации крена, полный привод quattro со спортивным дифференциалом и управляемая задняя подвеска. Уже в стандартную комплектацию нового Audi SQ7 входят спортивные сиденья, информационно-развлекательная система MMI navigation plusс MMI touch response, виртуальная приборная панель Audi virtual cockpit и светодиодные фары Matrix LED.





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