АВТОСТАТ | В феврале авторынок Казахстана вырос на 30%

В феврале авторынок Казахстана вырос на 30%

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В феврале авторынок Казахстана вырос на 30%

Рынок транспортных средств в Казахстане
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в феврале 2020 года объем рынка новых легковых автомобилей в Казахстане составил почти 5 тыс. единиц, что на 29,8% больше, чем год назад.

Самой популярной маркой на местном рынке стала российская LADA – в последний месяц зимы жители Казахстана приобрели чуть более 1 тысячи таких автомобилей, что на 1% меньше, чем в феврале 2019-го. Второй идет корейская Hyundai, продажи которой увеличились на 21% до 850 экземпляров. Замыкает тройку лидеров японская Toyota с результатом 720 автомобилей и падением продаж на 15%. В ТОП-5 самых популярных марок вошли еще узбекский Ravon (660 шт.) и корейская KIA (560 шт.; +75%).

Самой покупаемой моделью на казахстанском рынке в феврале 2020 года стал седан Ravon Nexia, который разошелся тиражом в 480 экземпляров. Немного отстает от него LADA Granta, проданная в количестве 450 штук. На третьем месте по популярности – Hyundai Tucson (330 шт.). В пятерку моделей-лидеров на этом рынке в феврале также вошли KIA Rio (300 шт.) и Toyota Camry (260 шт.).

Добавим, что по итогам двух месяцев 2020 года в Казахстане было реализовано более 10 тысяч новых легковых автомобилей, что на 22% превышает аналогичный показатель 2019 года.

Более подробная информация содержится в ежемесячном обзоре «Рынок транспортных средств в Казахстане», подготовленном аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

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, источник: АВТОСТАТ

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