Реформу техосмотра предлагают отложить - не только из-за вируса

В правительстве зреет решение отложить реформу техосмотров, которую планировалось внедрять летом 2020 года. Несмотря на то, что ее готовили несколько лет и часть законопроектов уже принята на уровне ГосДумы, запуск реформы многие считают преждевременной.

Кто-то - из-за текущей ситуации в стране (экономический кризис плюс коронавирус), кто-то уверен, что не все еще предложения проработаны должным образом. По данным "Коммерсанта", Минэкономразвития рассматривает перенос сроков внедрения реформы и ряд министерств и ведомств с этим предложением уже согласились. В конце прошлой недели министерство запросило и мнение операторов ТО.

Напомним, речь идет о ликвидации в России порочной многолетней практики, когда техосмотры автовладельцами просто покупаются (без проверки реального технического состояния транспорта) и когда диагностическую карту можно приобрести в страховой компании вместе с полисом ОСАГО.

В качестве аргументов неготовности страны перейти на новую систему прохождения техосмотров выдвигаются следующие:

- неготовность важных подзаконных актов (требования к экспертам и материально-технической базе компаний-операторов, условия организации процедуры фотосъемки процесса и пр.),

- отсутствие методики расчетов тарифов,

- недостаток времени для аккредитации операторов (могут возникнуть очереди),

- нет однозначного понимания и решения по новым автомобилям (проводить ТО по этой категории ТС раз в 3 года или в 4 - 5 лет).

В современной ситуации внедрение нового закона усугубляется сложностями, связанными с экономической ситуацией в стране и влиянием коронавируса, в том числе и на работу дилеров и сервисных центров.

Пока полной конкретики по тому, как будут дальше развиваться события, нет, однако "Коммерсант", ссылаясь на мнение директора РСА Сергея Ефремова, полагает, что внедрение закона могут перенести как минимум на год.

Напомним, что на данный момент уже есть понимание, как будет выглядеть работа инспекторов ГИБДД, контролирующих процедуру, и "АВТОСТАТ" об этом уже писал, есть понимание, как будут бороться с "серыми" дилерами.