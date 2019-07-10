Закон против «серого» техосмотра принят в третьем чтении

сегодня, 16:15 1515 0

Закон против «серого» техосмотра принят в третьем чтении

Автомобильные парки городов РФ на 01.01.2019
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Сегодня, 16 июля, депутаты ГосДумы РФ в третьем чтении приняли закон, направленный на борьбу с «серым» техосмотром и липовыми диагностическими картами автомобилей. Произведенные в Кодекс об административных нарушениях поправки усиливают ответственность как автовладельцев, так и операторов за фиктивные сведения, поданные в единую автоматизированную информационную систему техосмотра. Техническим экспертам это грозит дисквалификацией и немалыми штрафами. О размерах этих штрафов «АВТОСТАТ» уже сообщал ранее

Поправками в Уголовный кодекс депутаты также ввели ответственность за проведение техосмотра без аккредитации и лицензии. Напомним, что во втором чтении законопроект был принят совсем недавно, 10 июля. Закон должен вступить в силу через год после его подписания Президентом РФ и официальной публикации.

Список дилерских центров по городам России приводится на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: техосмотр

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