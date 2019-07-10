Госдума приняла новые штрафы, связанные с прохождением техосмотров

Депутаты Госдумы во втором чтении приняли поправки в законопроект N 529075-7 по прохождению техосмотра транспортных средств. Напомним, данный проект был внесен в Думу в августе и принят в первом чтении еще в ноябре 2018 года. Однако затем последовала целая череда дополнительных рассмотрений профильными комитетами, и даже ко второму чтению 19 июня 2019 года депутаты еще не пришли к единому мнению в отношении некоторых пунктов документа. После внесения очередных поправок 9 июля законопроект был принят.

Согласно внесенным предложениям, после утверждения в Совете Федерации и подписания Президентом РФ, в Кодекс административных правонарушений введут новые штрафы, связанные с процедурой прохождения техосмотра. Так, за управление ТС без техосмотра депутаты настояли на увеличении штрафа для водителей до 2 тысяч рублей. При этом оговорено, что лицо, совершившее подобное административное правонарушение, "не привлекается к административной ответственности за второй и последующие случаи выявления такого административного правонарушения в течение двадцати четырех часов с момента первого выявления такого административного правонарушения". Первоначально было предложение увеличить этот "коридор" с 24 часов до 5 суток, но потом решили ограничиться более коротким временным интервалом.

За оформление диагностической карты на транспортное средство, в отношении которого не был проведен технический осмотр или при проведении технического осмотра которого выявлено несоответствие требованиям безопасности, но документ о прохождении техосмотра выдан - максимальный штраф может достигать 300 тыс. рублей. "Оформление диагностической карты, подтверждающей допуск к участию в дорожном движении транспортного средства, в отношении которого не проведен технический осмотр или при проведении технического осмотра которого выявлено несоответствие этого транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 до 10 тысяч рублей; на должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей", - отмечается в законопроекте.

Кроме этого, осуществление при проведении технического диагностирования транспортных средств лицом, сведения о котором отсутствуют в реестре операторов технического осмотра, либо лицом, не уполномоченным на осуществление технического диагностирования данной категории транспортных средств, либо лицом, не уполномоченным на осуществление технического диагностирования в данном пункте технического осмотра или на передвижной диагностической линии, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 3 тысяч рублей; на должностных лиц - от 3 до 5 тысяч рублей; на юридических лиц - от 10 до 20 тысяч рублей.

Осуществление деятельности по проведению технического осмотра лицом, не аккредитованным в установленном порядке на право проведения технического осмотра, лицом, действие аттестата аккредитации которого на дату проведения технического осмотра было приостановлено, либо лицом, которое в соответствии с установленной для данного пункта технического осмотра областью аккредитации не вправе проводить технический осмотр данной категории транспортных средств, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

Предполагается, что все эти нововведения вступят в силу по истечении года после публикации подписанного Президентом РФ закона.

О других нововведениях, касающихся проведения техосмотров, можно прочитать здесь.



Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора "Оценить авто".