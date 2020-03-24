У дилеров появился УАЗ «Патриот» в лимитированной серии Antarctic Edition

С сегодняшнего дня в дилерской сети УАЗ можно приобрести внедорожник УАЗ «Патриот» в эксклюзивном белом перламутровом цвете, сообщает пресс-служба компании. Эта серия из 200 экземпляров была создана в знак уважения к русским морякам, которые в 1820 году открыли Антарктиду.

Белый кузов дополняют черные стальные диски с резиной 225/75 R16 и затемненные элементы решетки радиатора. Об ограниченном тираже напоминают логотипы с указанием спецсерии в нижней части водительской двери и на контейнере запасного колеса. Сертифицированные экспедиционный багажник и лестница на пятой двери монтируются сразу в процессе заводского производства.

Для автомобилей серии Antarctic Edition предусмотрен специально разработанный список оборудования. В базовое оснащение входят противотуманные фары, круиз-контроль и дополнительный отопитель салона. Предустановленные «зимние» опции включают функции подогрева руля, ветрового стекла, а также передних и задних кресел c водоотталкивающей пропиткой. За доплату доступны климат-контроль, мультимедийный комплекс с навигацией, предпусковой подогреватель с функцией автономного отопителя и система безопасной парковки. Поклонникам бездорожья предлагаются опциональные блокировка дифференциала заднего моста и «Пакет Оффроуд» с лебедкой и защитой рулевых тяг.

УАЗ «Патриот» Antarctic Edition комплектуется бензиновым двигателем объемом 2,7 литра (мощностью 149,6 л.с. и крутящим моментом 235 Нм). Мотор работает в паре с 5-ступенчатой МКП и раздаточной коробкой с электромеханическим приводом.

На автомобили распространяется официальная гарантия производителя - три года или 100 тыс. км пробега. Стоимость новинки начинается от 1 млн 062 тыс. рублей.

В каких городах есть дилерские центры УАЗ, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».