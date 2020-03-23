АВТОСТАТ | Genesis представил новые комплектации флагманского седана G90

Genesis представил новые комплектации флагманского седана G90

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Genesis представил новые комплектации флагманского седана G90

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2019. Новые автомобили: мнения автовладельцев (четвертая волна)
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Бренд Genesis представил новые комплектации флагманского седана G90 2021 модельного года, изменения коснулись всех версий модели. Полноприводный седан представительского класса G90 доступен на российском рынке в пяти комплектациях – Prestige, Premier, Elite, Royal и Royal Long – по цене от 4 млн 690 тыс. рублей до 7 млн 060 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба Genesis, комплектации Royal, Royal Long, а также Premier и Elite с пакетом Smart Sense дополнятся интеллектуальной системой адаптивного света фар, позволяющей путешествовать с постоянно включенным дальним светом без риска ослепить встречные или попутные автомобили. Эта функция использует индивидуальное электронное управление светодиодами в фарах, отключая или включая отдельные световые элементы. Для анализа освещенности используются данные с передней камеры системы активной безопасности.

Все комплектации дополнятся системой автоматического торможения при движении задним ходом. В случае возможного столкновения, автомобиль подает сигнал водителю на панель приборов и экран мультимедийной системы, после чего может применить автоматическое торможение.

Комплектация Premier может быть дополнена пакетами Smart Sense и High-Tech, включающими высокотехнологичное оборудование, а комплектация Elite – пакетами Smart Sense и VIP. Пакет VIP обеспечивает дополнительный комфорт задним пассажирам, в том числе за счет раздельных кресел представительского класса.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: цены новые опции премиум-марки новые версии genesis genesis g90

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