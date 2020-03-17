Chevrolet представила рестайлинговый внедорожник Traverse

Компания Chevrolet обновила полноразмерный кроссовер Traverse с тремя рядами кресел. После рестайлинга внедорожник обзавелся новой оптикой, сменил оформление переднего бампера и радиаторной решетки, получил приборную панель от актуальной Opel Insignia, доработанную медиасистему и новые электронные помощники.

Как пишет портал Motor.ru, визуально Chevrolet Traverse после рестайлинга можно отличить по более вытянутым фарам, иному переднему бамперу, рисунку задних фонарей, черной или медной вставке на хромированной планке крышки багажника и новому дизайну колесных дисков.

В салоне обновлённый Traverse выделился комбинацией приборов с 8-дюймовым дисплеем: в центре внимания водителя цифровой спидометр, а сама «приборка» по архитектуре идентична используемой на Opel Insignia. Кроме того, доработана мультимедиасистема: развлекательный комплекс может взаимодействовать с гаджетами через Apple CarPlay и Android Auto.

Конфигурация салона сохранила вариативность: третий ряд сидений рассчитан на трех пассажиров, а на втором ряду можно заказать и трехместный диван, и «капитанские» раздельные кресла. Таким образом, 5,2-метровый кроссовер может перевезти до восьми человек, а сложенные спинки сидений образуют ровный пол. В стандартное оснащение обновленного Traverse входят системы автоматического торможения и контроля полосы, а также адаптивная полностью светодиодная оптика.

Компания Chevrolet не сообщает о гамме силовых агрегатов модели после рестайлинга, так что перемен под капотом не ожидается. Вероятно, кроссовер сохранит безальтернативный 3,6-литровый V6 мощностью 314 л.с. и крутящим моментом 360 Нм, а также 9-ступенчатый «автомат» и систему полного привода.

В Северной Америке обновленный Chevrolet Traverse появится в продаже в последнем квартале 2020 года. Цены пока не объявлены, но серьезного удорожания относительно нынешней стартовой цены в 29,8 тыс. долларов (2,16 млн рублей по текущему курсу) не ожидается, ведь тиражи кроссовера Chevrolet меньше, чем у ключевых конкурентов – Toyota Highlander и Ford Explorer.

В России Chevrolet Traverse тоже официально продается: цены на кроссоверы 2019 года выпуска с учетом спецпредложений стартуют с 3 млн 140 тыс. рублей. Хотя спрос невысок, и за 2019 год американская марка продала в России всего 319 внедорожников Traverse, в 2021 году в нашу страну наверняка привезут обновленную модель.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».