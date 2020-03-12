Datsun on-DO получил новую комплектацию

Российские дилеры Datsun начали продажи седана Datsun on-DO в новой комплектации – Comfort. В нее входят 15-дюймовые легкосплавные диски, подогрев лобового стекла и задние датчики парковки. Цены на версию Comfort начинаются с отметки 591 тыс. рублей, сообщает пресс-служба японской марки. Как отмечается, это всего на 18 тыс. рублей дороже, чем предыдущий уровень оснащения – Trust III. При этом в следующей комплектации Dream I такая функция, как датчики парковки, отсутствует и доступна только в Dream II.

Комплектация Comfort вышла уже в обновленном седане Datsun on-DO, который поступил в продажу в январе 2020 года. Внешний вид седана Datsun on-DO 2020 модельного года отличает новый дизайн переднего бампера и новая форма зеркал заднего вида со светодиодными указателями поворотов. Экстерьер также изменился за счет новой линзованной оптики фар головного света. В обновленной версии, независимо от комплектации, бамперы и зеркала заднего вида окрашены в цвет кузова. Начиная с комплектации Trust II, двери Datsun on-DO будут украшать защитные молдинги, окрашенные в цвет кузова.

Что касается интерьера, у седана Datsun on-DO 2020 модельного года зеркало заднего вида обновленного дизайна увеличивает степень обзора, а рукоятка стояночного тормоза имеет более удобную форму и новый механизм, легкий в использовании. Обновления также коснулись блока управления системы вентиляции: расположение рукояток стало эргономичнее, а усилие вращения снижено. Зуммер бортового компьютера получил функцию оповещения водителя о состоянии автомобиля. В обновленную версию Datsun on-DO 2020 модельного года была добавлена функция задержки отключения головного освещения. Для модели доступны три варианта отделки сидений и колесных дисков.

В палитре цветов также произошли некоторые изменения – линейка пополнилась абсолютно новым темно-серым цветом, который доступен для Datsun on-DO и Datsun mi-DO. Кроме того, для седана теперь предлагается оранжевый цвет, ранее доступный только для хэтчбека.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первых двух месяцев 2020 года российские дилеры Datsun реализовали 2965 автомобилей, что на 7% выше показателя годичной давности. В результате рыночная доля марки составила 1,4% против 1,1% годом ранее, согласно данным АЕБ. Бестселлером марки является седан Datsun on-DO.

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