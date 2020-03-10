Новый Audi A3 Sportback появится в России в четвертом квартале 2020 года

Компактный хэтчбек премиум-класса Audi A3 четвертого поколения появится на российском рынке в четвертом квартале 2020 года. Новинка будет предлагаться в нашей стране с двигателями 35 TFSI (1.4 TFSI, 150 л.с.) и 40 TFSI (2.0 TFSI, 190 л.с.), сообщает пресс-служба марки с четырьмя кольцами.

Внешний вид нового Audi A3 Sportback отличают измененная решетка радиатора Singleframe и крупные воздухозаборники, особые выштамповки на крыльях, цифровые дневные ходовые огни, встроенные в матричные светодиодные фары Matrix LED, а также плечевая линия кузова, которая простирается от фар до задних фонарей. Салон автомобиля получил новый рычаг коробки передач, алюминиевые или карбоновые вставки, эффектные ручки дверей и прогрессивную приборная панель. Обивка сидений изготовлена из переработанных пластиковых бутылок, украшенная контрастной прострочкой, применяется впервые.

Новый Audi A3 Sportback стандартно оснащается 10,1-дюймовым сенсорным дисплеем с акустической обратной связью, который позволяет вводить текстовую информацию. Кроме того, информационно-развлекательная система способна распознавать естественную речь. Цифровая приборная панель, управление которой осуществляется с помощью многофункционального рулевого колеса, также входит в перечень стандартного оснащения. Большой дисплей виртуальной приборной панели Audi virtual cockpit получил новые функции, например, более крупное отображение карт. Модификация plus оснащается 12,3-дюймовым дисплеем с тремя режимами отображения данных, включая специальный спортивный режим. Также опционально для заказа доступен проекционный цветной дисплей, который выводит важнейшую информацию на ветровое стекло.

Новый Audi A3 Sportback со 150-сильным двигателем под капотом оснащен четырехрычажной сбалансированной спортивной задней подвеской в сочетании с пакетом внешней отделки S line. В качестве опции предлагается адаптивная подвеска, которая позволяет опускать кузов на 10 мм.

В стандартный набор систем помощи водителю входят система Audi pre sense front, ассистент предотвращения столкновений и система контроля движения по полосе. В качестве опций предлагаются другие системы помощи, такие как система помощи при смене полосы движения, предупреждения о приближении к развязкам, предупреждения о приближении транспорта, движущегося в поперечном направлении, и система помощи при парковке. Адаптивный круиз-контроль поддерживает оптимальную скорость и расстояние от автомобиля, движущегося впереди, а также помогает оставаться в занимаемой полосе при помощи легких подруливаний.

Новый Audi A3 Sportback стал на 3 см больше предшественника: его длина составляет 4,34 м, ширина – 1,82 м (без учета зеркал), а высота и колесная база остались прежними – 1,43 м и 2,64 м соответственно. В зависимости от положения заднего сиденья объем багажного отделения варьируется от 380 до 1200 л, при этом пол багажного отсека можно устанавливать на различной высоте. Электропривод крышки багажника доступен в качестве опции, при этом открывание и закрывание может осуществляться движением ноги под задним бампером.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале 2020-го российские дилеры Audi начали продажи специальной лимитированной серии Audi Q5 ABT Edition и новой модификации Audi Q5 45 TDI quattro с дизельным двигателем V6 3.0 TDI. Также в первом квартале на российском рынке появятся новый компактный купе-кроссовер Audi Q3 Sportback, обновленные кросс-универсал A6 Allroad и полноразмерный кроссовер Q7, «заряженные» модели S6/S7/S8, а также «спортивные» версии кроссоверов SQ7/SQ8. Кроме того, во втором квартале до нашей страны доберутся обновленные модели A4 и A5, «заряженные» RS6/RS7, самый мощный купе-кроссовер Audi RS Q8, а также первый серийный электромобиль марки e-tron и электрический купе-кроссовер e-tron Sportback.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».