Audi представила хэтчбек A3 нового поколения

Компания Audi представила хэтчбек A3 четвертого поколения, продажи которого на европейском рынке стартуют в мае нынешнего года. Цены на новинку будут названы позднее, сообщает портал Autonews.ru.

Новый Audi A3 разработан на модульной платформе MQB Evo. Длина автомобиля составляет 4,34 м (+3 см), высота – 1,43 м, а ширина – 1,82 м. Размер колесной базы равен 2,6 метра. Объем багажного отделения составляет 380 л, при сложенных задних сиденьях этот показатель вырастает до 1200 литров. Спереди у новинки подвеска типа MacPherson, а сзади – торсионная балка или многорычажка.

Автомобиль получил 1,5-литровый бензиновый двигатель TFSI мощностью 150 л.с. Также клиентам предложат 2,0-литровый дизельный агрегат с отдачей 116 и 150 л.с. Моторы работают совместно с 6-ступенчатой механической коробкой передач или 7-ступенчатым «автоматом».

Позже в продаже появится и гибридная версия A3 со стартер-генератором, питающимся от 48-вольтовой бортовой электросистемы, который обеспечивает дополнительные 16 л.с. Кроме того, клиентам в будущем предложат полноприводные модификации Audi A3, а также спортивные версии с моторами мощностью до 310 л.с.

Новый Audi A3 оснащается матричными фарами, более узкими фонарями, новой решеткой радиатора с узором в виде сот, рельефным капотом, массивными воздухозаборниками и колесными дисками разного диаметра. В салоне устанавливается 10,1-дюймовый дисплей модернизированной мультимедийной системы и цифровая приборная панель. Управлять многими функциями автомобиля теперь можно с помощью голоса.

В обивке сидений автомобилей семейства Audi A3 нового поколения используют ткань, полученную из переработанного мусора. До 89% материи, использованной в салоне, получено из измельченных и расплавленных пластиковых бутылок. Всего будет доступно три основных дизайна салона: Torsion с желтой контрастной прострочкой, Puls с кожаными боковинами, а также S Line с сочетанием черного и серебристого оттенка.

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