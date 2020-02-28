Новый спортивный Audi SQ7 доступен для заказа в России

Российские дилеры Audi начали прием заказов на новый спортивный полноразмерный кроссовер Audi SQ7. Стоимость новинки составляет от 6 млн 785 тыс. рублей, сообщает пресс-служба марки с четырьмя кольцами.

Новый Audi SQ7 оснащен дизельным V-образным восьмицилиндровым двигателем 4.0 TDI с двумя турбонагнетателями, который развивает 422 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с 8-ступенчатой коробкой передач tiptronic. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч всего за 4,8 с, максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Новинку также отличают такие технологии, как электромеханическая активная система стабилизации крена, полный привод quattro со спортивным дифференциалом и управляемая задняя подвеска.

Уже в стандартную комплектацию нового Audi SQ7 входят спортивные сиденья, информационно-развлекательная система MMI navigation plusс MMI touch response, виртуальная приборная панель Audi virtual cockpit и светодиодные фары Matrix LED.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале 2020-го российские дилеры Audi начали продажи специальной лимитированной серии Audi Q5 ABT Edition и новой модификации Audi Q5 45 TDI quattro с дизельным двигателем V6 3.0 TDI. Также в первом квартале на российском рынке появятся новый компактный купе-кроссовер Audi Q3 Sportback, обновленные кросс-универсал A6 Allroad и полноразмерный кроссовер Q7, «заряженные» модели S6/S7/S8, а также «спортивные» версии кроссоверов SQ7/SQ8. Кроме того, во втором квартале до нашей страны доберутся обновленные модели A4 и A5, «заряженные» RS6/RS7, самый мощный купе-кроссовер Audi RS Q8, а также первый серийный электромобиль марки e-tron и электрический купе-кроссовер e-tron Sportback.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».