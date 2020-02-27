Hyundai представила обновленный i30

Компания Hyundai рассекретила обновленное семейство i30 2021 модельного года. Публичный дебют автомобилей состоится на автосалоне в Женеве. Приобрести машину можно будет в кузове хэтчбек, фастбек и универсал. Впервые для них всех будет доступен спортивный вариант отделки – N Line. В Европе продажи новинки стартуют через несколько месяцев после Женевского мотор-шоу. Основным из конкурентов автомобиля называется Volkswagen Golf, пишет портал Autonews.ru.

От предшественника рестайлинговая Hyundai i30 отличается широкой радиаторной решеткой, а также другими V-образными светодиодными дневными ходовыми огнями. Для обновленной модели также доступны колесные диски нового дизайна диаметром от 16 до 18 дюймов.

В салоне машины устанавливается цифровая приборная панель и 10,25-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы, которая поддерживает Android Auto и Apple CarPlay. Также водителю доступна беспроводная зарядка для телефонов и пакет передовых систем безопасности.

Обновленный Hyundai i30 получил 1,0-литровый бензиновый двигатель с тремя цилиндрами, мощность которого составляет 120 л.с. За доплату в дополнение к этому двигателю машину можно оснастить также 48-вольтовой умеренно-гибридной системой.

Кроме того, новинка может комплектоваться 1,6-литровым дизельным двигателем с отдачей 136 л.с., который теперь также работает по схеме «мягкий гибрид». Спортивная версия N-Line оснащается бензиновым 1,5-литровым четырехцилиндровым мотором, который работает совместно с 48-вольтовой умеренно-гибридной системой. Мощность агрегата составляет 160 л.с. Все моторы могут работать вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач или 7-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением.

В России на данный момент семейство Hyundai i30 представлено исключительно «заряженной» N-версией. Хот-хэтч оснащен 2,0-литровой турбированной «четверкой», доступной в двух стадиях форсировки: 250 и 275 л.с. Мотор работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

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