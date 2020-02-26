Volvo представила обновленный седан S90 и универсал V90

Компания Volvo представила автомобили обновленного семейства «90-й» серии – седан S90, универсал V90 и его вседорожную версию Cross Country. Машины получили небольшие изменения во внешности, модернизированную аудиосистему, а также впервые стали доступны с силовой установкой, работающей по схеме «мягкий гибрид».

Как пишет портал Autonews.ru, от предшественников новинки можно отличить благодаря другим противотуманным фарам, немного измененному спойлеру и модернизированному бамперу. У Volvo V90 и V90 Cross Country сзади появились новые светодиодные фонари и динамические указатели поворота.

Автомобили «90-й» серии получили усовершенствованную аудиосистему Bowers & Wilkins с улучшенным усилителем, а также модернизированной системой шумоподавления в противофазе. В салоне появились дополнительные порты USB-C, 12-вольтовые розетки сзади и беспроводная зарядная станция для смартфона.

В линейку двигателей вошли агрегаты, работающие по схеме mild hybrid («умеренный гибрид») – со стартер-генератором, питающимся от 48-вольтовой бортовой системы.

В России нынешний седан Volvo S90 и универсал доступны с 2,0-литровыми бензиновыми двигателями мощностью 190 и 249 л.с., а также 235-сильным дизелем аналогичного объема. Цены начинаются от 3 млн 055 тыс. рублей.

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