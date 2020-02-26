Суббренд Citroen представил новый бизнес-седан DS 9

Премиальная марка DS, принадлежащая Citroen, раскрыла европейскую версию бизнес-седана DS 9. «Девятка» основана на удлиненной версии лифтбека Peugeot 508 L, но отличается от родственной модели типом кузова, дизайном интерьера, более роскошной отделкой салона и наличием передовых электронных ассистентов.

Как пишет портал Motor.ru, внешность европейской версии DS 9 в целом повторяет одноименный бизнес-седан для Китая, «засвеченный» пять месяцев назад. Сохранились и смелое ребро на капоте, и хромированная окантовка воздухозаборников бампера и оптики, и «потайные» дверные ручки а-ля Tesla. Отличия между версиями проявляются только в декоре фонарей и расположении шильдиков.

По габаритам «девятка» сравнима с BMW 5-Series: длина седана – 4933 мм, ширина – 1855 мм, высота – 1468 мм, колесная база – 2895 мм. DS 9 на 83 мм крупнее, чем Renault Talisman, так что трехобъемник группы PSA можно считать флагманской легковой моделью среди французских брендов.

Салон DS 9 – почти точная копия внутреннего убранства кроссовера DS 7 Crossback. У седана и вседорожника общий руль, архитектура передней панели и центрального тоннеля, идентичная виртуальная «приборка» и 12-дюймовый экран медиасистемы. DS 9 «унаследовал» даже часы Breguet между центральными вентиляционными отверстиями и «зубчатое» оформление кнопок около селектора трансмиссии.

В список опций DS 9 входит адаптивная диодная «поворотная» оптика, специальная подвеска с камерой, «считывающей» неровности дороги и заранее подстраивающей жесткость амортизаторов на каждом из колес по отдельности, мультиконтурные кожаные кресла с вентиляцией, подогревом, охлаждением и массажем, автопилот второго уровня, комплекс DS Safety, включающий в себя систему ночного видения дальностью до 100 метров, систему слежения за состоянием водителя, систему мониторинга слепых зон и ассистент распознавания дорожных знаков.

На старте продаж DS 9 будет предлагаться только с передним приводом и заряжаемой гибридной трансмиссией E-Tense, знакомой по седану Peugeot 508. Силовая установка состоит из бензинового турбомотора 1.6 PureTech, 8-ступенчатого «автомата», 109-сильного электромотора и аккумуляторного блока емкостью 11,9 киловатт-часа. Суммарная отдача системы – 225 л.с., расчетный пробег на электротяге – от 40 до 50 км.

В будущем европейская гамма «девяток» пополнится 360-сильным полноприводным гибридом. В Поднебесной DS 9 поступит в продажу с безальтернативной гибридной силовой установкой мощностью 250 л.с.

Публичная премьера DS 9 состоится на Женевском автосалоне на следующей неделе. Вероятно, на мероприятии PSA раскроет дату начала продаж новинки и прайс-лист для различных рынков.

В России «девятку» в ближайшее время можно не ждать: у нас пока не поступил в продажу даже соплатформенный лифтбек Peugeot 508, хотя модель была сертифицирована почти год назад. Гамма бренда DS в нашей стране состоит из хэтчбеков DS 3 и DS 4, кросс-хэтчебеков DS 3 Crossback и DS 4 Crossback, а также кроссовера DS 7 Crossback.

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