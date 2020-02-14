Citroen представил обновленный хэтчбек C3

Компания Citroen представила компактный хэтчбек C3 2020 модельного года, который пережил промежуточный рестайлинг. Автомобиль получил слегка измененную внешность, а также дополнительные возможности персонализации.

Как пишет портал Autonews.ru, от предшественника обновленный хэтчбек можно отличить благодаря изменившейся передней части кузова, выполненной в стиле концептуального гибрида Cxperience, показанного в 2016 году. Кроме того, он получил новый дизайн фирменных воздушных капсул Airbumps на дверях, призванных защитить кузов от повреждений при незначительных столкновениях.

Кроме того, C3 обзавелся другими расширителями колесных арок и новыми дисками. В программе персонализации экстерьера количество доступных уникальных комбинаций увеличилось почти втрое – с 36 до 97 вариантов.

Для салона стали доступны особые сиденья Advanced Comfort с прослойкой из пенополиуретана, которые ранее предлагались для «старших» моделей C4 Cactus и C5 Aircross.

Линейка двигателей обновленного Citroen C3 осталась прежней. В бензиновую гамму входят 1,2-литровые трехцилиндровые моторы мощностью 83 и 110 л.с., а также 1,5-литровый дизель, выдающий 100 л.с. Трансмиссии – 6-ступенчатая «механика» или «автомат» аналогичного диапазона.

Citroen начнет принимать заказы на обновленный C3 в апреле нынешнего года, а первые автомобили появится у дилеров летом.

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