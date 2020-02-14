Hyundai опубликовала тизеры обновленного i30

Компания Hyundai опубликовала первые тизеры обновленного семейства i30 2021 модельного года. Публичная премьера новинки состоится в марте на Женевском автосалоне.

Как пишет портал Autonews.ru, на изображении показан хэтчбек i30 в «спортивном» исполнении N Line, который будет отличаться от предшественника измененной радиаторной решеткой, а также другими V-образными светодиодными дневными ходовыми огнями, интегрированными в головные фары. Для модели также будут доступны колесные диски нового дизайна диаметром от 16 до 18 дюймов. Обвес из линейки N Line впервые предложат не только для хэтчбека, но также для фастбека и универсала. Что касается салона, то для Hyundai I30 будет доступна полностью цифровая приборная панель и 10,25-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа.

В России на данный момент семейство Hyundai i30 представлено исключительно «заряженной» N-версией. Хот-хэтч оснащен 2,0-литровой турбированной «четверкой», доступной в двух стадиях форсировки: 250 и 275 л.с. Мотор работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Цены на хэтчбек начинаются от 2 млн 200 тыс. рублей.