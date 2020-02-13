Bentley привез в Россию коллекционный кабриолет Continental GT

Компания Bentley представляет единственный в России Continental GT Convertible Number 1 Edition от ателье персонализации Mulliner. Коллекционный кабриолет был создан в честь легендарного Bentley Blower 1929 года выпуска, выступавшего в гонках под стартовым номером 1 и стал его современной интерпретацией. В мире выпущено всего 100 уникальных автомобилей этой серии, один из которых эксклюзивно представлен в официальном дилерском центре «Bentley Москва».

Как сообщает пресс-служба Bentley в России, уникальная модель, собранная вручную на заводе Bentley в Крю, получила покрытые 18-каратным золотом эмблемы на крыльях и настоящий исторический артефакт, размещенный в трехгранном поворотном модуле Bentley Rotating Display, – фрагмент поршня оригинального «первого номера», который был бережно демонтирован в ходе реставрационных работ.

Эксклюзивное оформление передней панели специальной серии также включает в себя особый дизайн циферблата часов British Jaeger, посвященный «первому номеру», и вставки из алюминия Engine Spin на центральной консоли. Обработанный алюминий Engine Spin,также известный как Turned Aluminium, был популярным материалом оформления интерьера самолетов и гоночных автомобилей 1920-30-х годов, поскольку обеспечивал уменьшение световых бликов и отражений.

В оформлении интерьера применены декоративные элементы из деревянного шпона черного цвета Grand Black, которые дополняют покрытые 18-каратным золотом накладки на педали и выполненная из материала Alcantara отделка руля и рукоятки рычага переключения передач. Пассажиров приветствуют вставки на порогах с надписью «Number 1».

Кроме того, модели серии Number 1 Edition оснащены набором элементов Bentley Centenary Specification Pack: юбилейная эмблема в задней части кузова и на центральных элементах колесных дисков, юбилейный дизайн светодиодной приветственной подсветки, юбилейный логотип на рычаге переключения передач, рулевом колесе и на корпусе ключа.

В дополнение к номеру «1» на решетке радиатора и специальным эмблемам с покрытием из 18-каратного золота на крыльях на принадлежность модели к особой серии указывает ювелирная инкрустация на крышках горловины топливного бака и масляной горловины. Модель, представленная в России выполнена в красном цвете Dragon Red II. Коллекционный Continental GT Convertible получил набор опций Blackline и пакет внешних элементов из карбона Carbon Body Kit.

Под капотом кабриолета серии Number 1 Edition установлена усовершенствованная версия шестилитрового двигателя Bentley W12 TSI с двойным турбонаддувом: его мощность составляет 635 л.с., крутящий момент – 900 Нм. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 3,8 секунды, а максимальная скорость – 333 км/ч.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».