Lifan X70 вновь появился у российских дилеров

Кроссоверы Lifan X70, поставки которых возобновились в середине декабря, добрались до российских дилеров и уже доступны для покупки. Об этом порталу «Китайские автомобили» сообщили в российском представительстве Lifan.

Напомним, автомобили Lifan черкесской сборки закончились у дилеров еще в мае 2019-го. После этого представительство марки занялось сертификацией машин из Китая. ОТТС был получен в октябре.

Lifan X70 китайского производства не отличаются от тех, что выпускали на заводе в Черкесске. Автомобили оснащаются 2,0-литровым двигателем мощностью 136 л.с., передним приводом и двумя трансмиссиями на выбор – 5-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором.

По данным портала «Китайские автомобили», Lifan X70 получит на российском рынке пять комплектаций – три с механической коробкой передач и две с вариатором. Стоимость модели составит от 989 тысяч до 1 млн 159 тыс. 900 рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года российские дилеры Lifan снизили реализацию в 3,6 раза до 3960 автомобилей. Возвращение кроссовера Х70, одной из самых популярных моделей Lifan в нашей стране, может помочь компании удержаться от дальнейшего падения.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».