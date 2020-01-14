Новый Lamborghini Huracan Evo RWD доступен для заказа в России

Компания Lamborghini представила новый Huracán Evo RWD Coupé с задним приводом, который уже доступен к заказу на российском рынке. Базовая стоимость новинки составляет 14 млн 454 тыс. 605 рублей, сообщает пресс-служба Lamborghini.

Суперкар, оснащенный двигателем V10 мощностью 610 л.с. при 8000 об/мин, с крутящим моментом 560 Нм при 6500 об/мин, получил облегченную конструкцию и улучшенное рулевое управление. Благодаря массе всего 1389 кг Huracán Evo RWD разгоняется до 100 км/ч за 3,3 с, развивая максимальную скорость 325 км/ч.

Новый Huracán Evo RWD получил специально настроенную антипробуксовочную систему P-TCS, которая контролирует крутящий момент, даже когда суперкар выравнивается после заноса или бокового скольжения. Там, где стандартная антипробуксовочная система полностью отключает крутящий момент с двигателя и ожидает полной стабилизации суперкара перед последующим ускорением, P-TCS увеличивает крутящий момент двигателя заранее, предотвращая длительное снижение тяги и тем самым обеспечивая лучшую динамику на выходе из поворота.

Силовая структура Huracán Evo RWD изготовлена из облегченного алюминия и углеродного волокна, кузовные панели выполнены из алюминия и термопластов, а общая сухая масса равна 1389 кг, благодаря чему отношение массы к мощности составляет 2,28 кг/л.с. Распределении веса между передней и задней осями в пропорции 40/60 суперкар обеспечивается при помощи двухрычажных подвесок с пассивными амортизаторами. Динамическая система рулевого управления Lamborghini Dynamic Steering (LDS) адаптирована специально для Huracán Evo RWD и обеспечивает максимальную обратную связь. Семиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением имеет функцию управления стартом Launch control для максимального ускорения при разгоне с места. Новая модель получила 19-дюймовые колесные диски Kari со специально разработанными шинами Pirelli P Zero и оснащена тормозными механизмами с вентилируемыми перфорированными стальными дисками. В качестве опции доступны 20-дюймовые колесные диски и тормозная система с карбон-керамическими тормозными дисками.

В отличие от полноприводных моделей Evo 4WD экстерьер Huracán Evo RWD дополнен новым передним сплиттером и увеличенными передними воздухозаборниками с вертикальными дефлекторами. Задний бампер глянцевого черного цвета оснащен эксклюзивно разработанным для этой модели диффузором.

На центральной консоли расположен сенсорный дисплей HMI диагональю 8,4 дюйма, позволяющий управлять всеми функциями суперкара и обеспечивающий полный доступ к средствам связи, таким как телефон и интернет, а также к системе Apple CarPlay.

Программа персонализации Ad Personam предлагает различные варианты цветовых и дизайнерских решений для экстерьера и интерьера. В частности, для Huracán Evo RWD был создан новый цвет лакокрасочного покрытия – желтый Giallo Belenus, а также особый оттенок кожи и материала Alcantara для внутренней отделки в цвет экстерьера.