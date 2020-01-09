Porsche рассказал о новинках для России в 2020 году

В начале 2020 года на российском рынке появятся полноприводные модификации 911 Carrera 4 и 911 Carrera 4 Cabriolet. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Порше Руссланд». Стоимость новинок начинается от 7 млн 697 тыс. рублей и 8 млн 521 тыс. рублей соответственно. Как и базовые модели 911 Carrera 2020-го модельного года, новые 911 Carrera 4 и 911 Carrera 4 Cabriolet оснащаются 3,0-литровым шестицилиндровым оппозитным двигателем мощностью 385 л.с. с двойным турбонаддувом. Со стандартной 8-ступенчатой коробкой передач PDK (Porsche Doppelkupplung) новый 911 Carrera 4 2020-го модельного года разгоняется до 100 км/ч за 4,2 секунды. С опциональным пакетом Sport Chrono это время сокращается до 4,0 секунды. 911 Carrera 4 Cabriolet 2020-го модельного года ускоряется до 100 км/ч всего за 4,4 секунды (4,2 секунды с опциональным пакетом Sport Chrono). Максимальная скорость моделей составляет 291 км/ч для 911 Carrera 4 и 289 км/ч для 911 Carrera 4 Cabriolet.

Также в начале 2020 года в продажу поступит юбилейная спецсерия Porsche Panamera, выпущенная в честь 10-летнего юбилея модели. Так, Panamera 4 «10 Years Edition» с 3,0-литровым двигателем битурбо мощностью 330 л.с. доступен для заказа у российских дилеров по цене от 8 млн 023 тыс. рублей. Стоимость Panamera 4 E-Hybrid «10 Years Edition» начинается от 9 млн 047 тыс. рублей. Суммарная мощность гибридного привода, состоящего из 2,9-литрового бензинового двигателя битурбо и электромотора 136 л.с., составляет 462 л.с. Стоимость Panamera «10 Years Edition» начинается от 7 млн 749 тыс. рублей.

На начало 2020 года намечен старт продаж и усовершенствованной топовой модификации кроссовера Macan Turbo мощностью 440 л.с. Цены на новинку начинаются от 6 млн 896 тыс. рублей. Автомобиль получил новый 2,9-литровый 6-цилиндровый двигатель битурбо, обеспечивающий мощность 440 л.с. – на 10% больше, чем у предшественника и на 20% меньший рабочий объем. С опциональным пакетом Sport Chrono такой кроссовер способен разгоняться до 100 км/ч за 4,3 секунды – на 0,3 секунды быстрее предшествующей модели. Максимальная скорость выросла на 4 км/ч и теперь составляет 270 км/ч. За передачу мощности на колеса отвечает 7-ступенчатая трансмиссия PDK с двумя сцеплениями и система полного привода Porsche Traction Management (PTM). Расход топлива по циклу NEDC составляет 9,8 л/100 км.

Кроме того, российские дилеры Porsche начали прием заказов на новую спортивную версию компактного кроссовера Macan GTS. Базовая стоимость новинки составляет 5 млн 419 тыс. рублей. Под капотом нового Macan GTS установлен 2,9-литровый двигатель V6 битурбо, который развивает 380 л.с. – на 20 л.с. больше, чем прошлая модель. В сочетании с коробкой передач PDK, получившей новые настройки, и опциональным пакетом Sport Chrono автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 4,7 секунды. Тем самым он оказывается на три десятых быстрее предшественника. Максимальная скорость составляет 261 км/ч.

А осенью 2020 года до нашей страны доберется первый полностью электрический спорткар Porsche Taycan. Первыми моделями нового ряда стали Porsche Taycan Turbo S и Taycan Turbo стоимостью 12 млн 943 тыс. рублей и 10 млн 643 тыс. рублей соответственно. Также уже доступна для заказа у российских дилеров новая версия электрического спорткара Porsche Taycan 4S, которая предлагается по цене от 7 млн 793 тыс. рублей.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».