Jaguar Land Rover рассказал о новинках для России в 2020 году

В начале весны 2020 года на российском рынке стартуют продажи Jaguar F-Type 2021 модельного года, а осенью российским клиентам станет доступен новый Land Rover Defender. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Jaguar Land Rover Россия.

Напомним, новый Jaguar F-Type уже доступен для заказа у российских дилеров по цене от 5 млн 715 тыс. рублей. Линейка двигателей нового F-Type включает 300-сильный четырехцилиндровый двигатель с нагнетателем, V6 мощностью 380 л.с. с нагнетателем и V8 мощностью 575 л.с. Все они работают в паре с 8-ступенчатой трансмиссией Quickshift с возможностью ручного управления посредством селектора передач SportShift или подрулевых лепестков. Потенциал полного привода максимально раскрывается в версии F-Type R, оснащенной V8 с нагнетателем мощностью 575 л.с. и 700 Нм крутящего момента и новой системой тихого запуска Quiet Start.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в связи с увеличением утилизационного сбора в России с 1 января 2020 года компания Jaguar Land Rover будет вынуждена повысить цены на модельный ряд. Изменения стоимости коснутся всех автомобилей Jaguar и Land Rover, представленных на российском рынке, за исключением полностью электрического кроссовера Jaguar I-Pace. Стоимость автомобилей Jaguar Land Rover в январе 2020 года вырастет на 1,5% – 2,5% в зависимости от размера ставки утилизационного сбора.

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