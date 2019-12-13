Объявлены российские цены на новый Jaguar F-Type

Российские дилеры Jaguar Land Rover начали прием заказов на новый Jaguar F-Type, продажи которого стартуют в начале весны 2020 года. Стоимость новинки составляет от 5 млн 715 тыс. рублей, сообщает пресс-служба британской марки.

Линейка двигателей нового F-Type включает 300-сильный четырехцилиндровый двигатель с нагнетателем, V6 мощностью 380 л.с. с нагнетателем и V8 мощностью 575 л.с. Все они работают в паре с 8-ступенчатой трансмиссией Quickshift с возможностью ручного управления посредством селектора передач SportShift или подрулевых лепестков. Потенциал полного привода максимально раскрывается в версии F-Type R, оснащенной V8 с нагнетателем мощностью 575 л.с. и 700 Нм крутящего момента и новой системой тихого запуска Quiet Start.

Новый F-Type получил широкий ряд технологий, включая перенастроенную 12,3-дюймовую виртуальную приборную панель высокого разрешения, мультимедийную систему Touch Pro с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, которая теперь доступна уже в базовой комплектации автомобиля, а также функцию беспроводного обновления программного обеспечения.

Компания Jaguar планирует сделать следующее поколение спорткара F-Type среднемоторным и полностью перевести его на электротягу, заявил ранее бывший шеф-дизайнер марки Иэн Кэллум. По его словам, в новом поколении спорткара предполагается возродить ряд дизайнерских находок от концепт-кара C-X75, который дебютировал в 2010 году на Парижском автосалоне. Сейчас руководство решает, какую именно силовую установку выбрать для нового F-Type, чтобы он мог составить конкуренцию Porsche 911, следует ли придерживаться нынешней компоновки двигателя или изобретать другую. Кэллум сказал, что основных вариантов сейчас два: это будет полностью электрифицированная модель со средним расположением двигателя или гибридная модификация с переднемоторной компоновкой на основе мотора V8. Нынешнее поколение спорткара будет продаваться еще в течение трех лет, во время которых он получит ряд обновлений.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ноябре российские дилеры Jaguar начали продажи обновленного седана Jaguar XE 2020 модельного года. Стоимость новинки составляет от 2 млн 844 тыс. рублей до 3 млн 406 тыс. рублей, в зависимости от комплектации. Для обновленного XE доступны 2,0-литровые бензиновые двигатели мощностью 249 л.с. и 300 л.с., а также дизельный Ingenium мощностью 180 л.с. и 430 Нм крутящего момента. Автомобиль представлен в версиях с задним или полным приводом.

Сколько сейчас может стоить трехлетний Jaguar (или другой автомобиль с пробегом), можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».