АВТОСТАТ | Определены самые распространенные марки мусоровозов в России

Определены самые распространенные марки мусоровозов в России

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Определены самые распространенные марки мусоровозов в России

Парк грузовых автомобилей в РФ на 01.07.2019
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Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что на территории РФ числится 29 тыс. мусоровозов (на 1 июля 2019 года). Теперь мы приводим список марок наиболее распространенных из них.

Как выяснилось, 90% всей мусоровозной техники в стране приходится на продукцию всего лишь четырех брендов, при этом первые три – отечественные. Первенствует здесь «КАМАЗ» – таких мусоровозов на середину года насчитывалось в объеме 10,1 тыс. единиц. Далее следует «ГАЗ» (6,3 тыс. шт.), а замыкает тройку лидеров «ЗИЛ» (5,4 тыс. шт.). Также в России зарегистрировано довольно существенное количество мусоровозов белорусской марки «МАЗ» (4,4 тыс. шт.).

Кроме рынка коммерческой техники, мы регулярно мониторим рынок легковых автомобилей. Самая актуальная информация об их ценах и комплектациях содержится на сайте «Цена Авто».

Фото: Сибдепо

, источник: АВТОСТАТ

Теги: грузовые автомобили парк марки-лидеры gaz зил камаз маз

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