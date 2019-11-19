АВТОСТАТ | В России насчитывается 29 тысяч мусоровозов

В России насчитывается 29 тысяч мусоровозов

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В России насчитывается 29 тысяч мусоровозов

Парк грузовых автомобилей в РФ на 01.07.2019
Все оперативные данные

Пока правительство пытается провести мусорную реформу, эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили выяснить, сколько всего мусоровозов зарегистрировано в нашей стране.

Так, по данным агентства, на 1 июля 2019 года в России насчитывалось 29 тысяч единиц такой техники. При этом около 78% от этого количества относится к автомобилям отечественных брендов (22,5 тыс. шт.). Соответственно оставшиеся 22% - иномарки (6,5 тыс. шт.).

О том, какие еще транспортные средства входят в структуру российского автопарка, можно узнать из специальных обзоров, подготовленных экспертами аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Кроме грузовых автомобилей, мы регулярно мониторим легковые. Самая актуальная информация об их ценах и комплектациях содержится здесь.

Фото: Википедия.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: грузовые автомобили парк спецтехника иномарки отечественный марки

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