Отчет «Парк грузовых автомобилей в РФ на 01.01.2020 г.» содержит статистические данные по модельному и возрастному составу парка грузовых автомобилей России и федеральных округов в целом, а также 83 регионов страны. Подробно представлена модельная и возрастная структура парка по годам выпуска с 2019 до 1987 и старше. В отчет включены данные по более чем 30 маркам и более чем 300 моделей грузовых автомобилей.

Данные представлены в электронном формате (Excel), что позволяет самостоятельно проводить сравнительный анализ отдельных сегментов.

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