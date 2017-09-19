АВТОСТАТ | Mitsubishi рассказала о новинках для России в 2020 году

Mitsubishi рассказала о новинках для России в 2020 году

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Mitsubishi рассказала о новинках для России в 2020 году

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2018. Новые автомобили: мнения автовладельцев
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Компания Mitsubishi в первой половине 2020 года представит на российском рынке обновленный кроссовер ASX. А во втором полугодии в нашей стране появится обновленный внедорожник Pajero Sport, производство которого будет налажено на заводе в Калуге. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «ММС Рус», добавив, что технические характеристики будут объявлены ближе к запуску новинок. Кроме того, в будущем году компания предложит российским покупателям новые специальные версии своих моделей, однако информация по ним пока не разглашается.

Напомним, ранее компания Mitsubishi объявила о прекращении поставок в нашу страну внедорожника Pajero. Таким образом, эта модель покидает российский рынок вслед за Японией и Германией. Последняя партия была названа Final Edition и отличается одноименными памятными наклейками на кузове и в салоне. На данный момент Pajero Final Edition еще есть в наличие у дилеров (количество ограничено).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам одиннадцати месяцев 2019 года российские дилеры Mitsubishi реализовали 36510 автомобилей, что на 8% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: новинки mitsubishi mitsubishi asx mitsubishi pajero mitsubishi pajero sport

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