Volvo рассказала о новинках для России в 2020 году

В феврале 2020 года у российских дилеров появится подключаемый гибридный кроссовер XC60 T8 Twin Engine, который уже доступен к заказу с начала декабря этого года. Как рассказал агентству «АВТОСТАТ» коммерческий директор Volvo Car Russia Алексей Тарасов, XC60 T8 Twin Engine оснащается бензиновым двигателем и электромотором, а также литий-ионным аккумулятором с возможностью внешней подзарядки от обычной электросети. Это второй подключаемый гибрид на российском рынке после представленного в прошлом году флагманского внедорожника XC90 T8 Twin Engine.

Кроме того, в начале ноября начался прием заказов на седан Volvo S60 в стартовой комплектации Momentum, эта версия появится у дилеров также с февраля 2020 года. Напомним, что S60 – это первый Volvo американской сборки и первая модель бренда, для которой не предлагаются дизельные версии.

«Кроме того, Volvo Car Russia планирует запустить несколько специальных серий, которые будут доступны для продажи со второго квартала 2020 года, но пока мы не можем раскрывать деталей и обязательно поделимся спецификациями в свое время», – заявил Алексей Тарасов.

Напомним, что в 2019 году Volvo Cars завершила все планы по обновлению модельного ряда согласно глобальной стратегии и вывела с рынка те модели, которые планировала ранее – V40 Cross Country, старые версии V60 Cross Country, S60 и S60 Cross Country. Соответственно, с 2020 года компания сосредоточится на выпуске гибридных подключаемых версий и электрокаров, а также на запуске дополнительных сервисов для клиентов. Так, по планам к 2025 году 50% от общего объема продаж Volvo Cars составят электрические автомобили, половина всех автомобилей будет предлагаться клиентам по подписке, а также треть автомобилей будет оснащена технологиями автономного вождения.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ноябре российские дилеры Volvo реализовали 959 автомобилей, что на 5,6% выше показателя годичной давности. По итогам одиннадцати месяцев 2019 года продажи Volvo в нашей стране составили 7699 машин – на 12,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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