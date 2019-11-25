Авторынок Казахстана по итогам октября вырос на 21%

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в октябре 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Казахстане составил 6,3 тыс. единиц, что на 20,8% выше, чем в октябре 2018 года.

Лидерство среди брендов на этом рынке сохраняет корейский Hyundai, продажи которого в прошлом месяце выросли на 57,4% до 1 390 автомобилей. Вторую строчку рейтинга занимает японская Toyota, реализация которой увеличилась на 14,8% до 1 250 единиц. Как отмечают эксперты агентства, на долю этих двух марок приходится свыше 40% всего местного рынка.

На третьем месте располагается российская LADA с результатом 1 070 проданных машины, что на 2,4% меньше, чем год назад. Четвертым стал недавно вернувшийся на рынок Ravon – продажи узбекского бренда в октябре составили 620 автомобилей. Замыкает пятерку самых популярных марок в Казахстане KIA (300 шт.; -31,3%).

Самой популярной моделью казахстанского авторынка в октябре нынешнего года стал бизнес-седан Toyota Camry, объем реализации которого достиг 620 единиц. Второе место делят между собой седаны Ravon Nexia и Hyundai Accent (экспортный вариант российского Solaris), продажи которых составили в октябре по 480 единиц. Далее в рейтинге следует еще один представитель корейского бренда – кроссовер Hyundai Tucson (370 шт.), а замыкает пятерку лидеров российская LADA Vesta (300 шт.).

Отметим также, что по итогам 10 месяцев нынешнего года объем рынка новых легковых автомобилей в Казахстане составил 54,3 тыс. экземпляров, что на 24,3% выше показателя января – октября 2018 года.

Более подробная информация об этом содержится в ежемесячном обзоре «Рынок транспортных средств в Казахстане», подготовленном аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

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